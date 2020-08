Túlzó ígéretek miatt büntetett a GVH

Figyelemre méltó azonban, hogy a bírságösszeg kalkulálásakor számos enyhítő tényezőt is bírságcsökkentéssel jutalmazott a GVH - mondta Turi Anna, a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda versenyjogi csoportjának vezetője a lapnak. A megbüntetett vállalkozások által vállalt utólagos megfelelési program 20 százalékos bírságcsökkentést ért. Ezenkívül a jogsértés beismeréséért szintén 20 százalékkal, valamint a jogsértés körülményeinek tisztázásáért és jogorvoslatról való lemondásért cserébe ugyancsak további 20 százalékkal, összesen tehát 60 százalékkal mérsékelte a bírság mértékét a versenyhivatal, amelynek azonban az árbevételi adatok miatt így is meglehetősen vastagon fogott a tolla.

Az élelmiszerjogi szabályok bizonyos tűréshatáron belül megengednek eltéréseket a tápértékek feltüntetett és tényleges tartalma között, de nem lehet olyan mértékű az eltérés, hogy a fogyasztót megtévessze. A GVH korábban már számos alkalommal bírságolt hasonló gyakorlatok miatt, ám az ezekben az ügyekben kiszabott bírságokat többszörösen meghaladja a BioTech termékek esetében kiszabott összeg. A hivatal a jogsértésért még az engedmények után is magas, 150 millió forintos büntetés megfizetésére kötelezte az eljárás alá vont társaságokat. Súlyosbító körülményként értékelte a vizsgált termékek bizalmi jellegét, a jogsértés időtartamát és az érintett fogyasztók széles körét.

A Világgazdaság cikke szerint a versenyhatóság megállapította, hogy 2015-2018 között négy fehérjepor és a Zero Bar fehérjeszelet összetevőire vonatkozóan a termékek népszerűsítésekor és a termékek címkéjén valótlan információt tettek közzé a cégek. Egyebek között olyan állításokat tüntettek fel, mint „megemelt, 88 százalékos fehérjetartalom”, „alacsony zsírtartalom” vagy „hozzáadott cukor nélkül”, de a vizsgált kijelentések túlnyomó többsége nem felelt meg a valóságnak.

