Üdülőparadicsomok nyugdíjasoknak – de nem a magyaroknak és nem Magyarországon

Erre a korosztályra épül számos vállalkozás, köztük utazási irodák. Az ilyen vendégeket kiszolgáló figyelem egészen odáig terjed, hogy komolyan veszik az utólagos észrevételeket – például hogy az üdülőhajó kabinjai alapból szűkek, hiszen 20 évesekre vannak az ágyak méretezve, vagy miért nincs akadálymentesítés, esetleg változtatni kellene az étkezések időpontján és kínálatán, a városnézések időtartamán.

Médiabirodalom, hobbik, utazás

Teljesen természetes, hogy a nyugdíjasoknak külön médiabirodalma létezik – Svédországban például színes, print, a Cosmopolitan-nel vetekedő küllemű, tartalmú magazin szól az 50 pluszos hölgyeknek, és egy másik a még idősebbek férfiaknak, nem beszélve az online, társaságot kínáló vagy program website-okig, a közösségi oldalakig. Ez utóbbi a szolgáltatók felé az igazi megmérettetés.

Az, hogy a nyugdíjazás utáni éveket ki, hogyan tölti, persze egyedi, van, aki újra farmer akar lenni, gyermekkori nosztalgiából, esetleg lakókocsit vesz és nekivág saját államának, netán karriert vált, és kitanul egy régóta vágyott szakmát, vagy több időt akar a hobbijainak szentelni.

Sok nyugdíjas számára - legyen szó kalandról, környezetváltásról vagy a megélhetési költségek csökkentéséről, egy másik országba költözés a cél.

Ezzel mondhatni egy külön iparág foglalkozik ma már az USA-ban, - pénzügyi tanácsadók, ingatlanügynökök, költöztetők cégek - de belefolyik a lebonyolításba több önkormányzati szerv és civil közösség is. A svédek és a németek ilyenkor kezdik igazán kihasználni a már évekkel ezelőtt Spanyolországban, Portugáliában – vagy a tehetősebbek – a Franciaországban megvásárolt apartmanjaikat.

Sokat lehet takarékoskodni egy költözéssel. Fotó: Pixabay Sokat lehet takarékoskodni egy költözéssel. Fotó: Pixabay

Előnyben a gyarmatok, meg Vietnam

Az időjárás, a helyszín, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, a nyelv, a vízummal kapcsolatos előírások és a megélhetés a legfontosabb szempontok a nyugdíjas korban országot váltók számára. Az amerikaiak többsége semmilyen idegen nyelven nem beszél, természetesnek tartja, hogy mindenki ért angolul – legfeljebb az anyanyelvén ért, ha első, vagy ritkán második generációs bevándorló, de ők nemigen települnek haza idősebb korukban.

Az amerikai nyugdíjasok számára a társadalombiztosítási hivatal, az Internal Revenue Service, valamint a State Department is fontos információkkal szolgálhat e témában.

A megélhetési költségek folyamatos összehasonlításához is rendelkeznek friss adatokkal, a Travel and Leisure magazin cikkében a Numbeo 2022 júniusában frissített adatait használta fel. Ez alapján állítottak össze egy listát, arról, hol a legolcsóbb élni az amerikai nyugdíjasoknak.

Egy európai számára sok tekintetben furcsa ez a lista, hiszen olyan országok szerepelnek rajta, amelyek gyarmatbirodalmak voltak, ahol bennszülöttek százezrei estek áldozatul a hódításnak vagy éppen lettek életük végéig rabszolgák. De erről egyrészt nem tanulnak ma a gyerekek az amerikai iskolákban, másrészt a célországokban élő fiatalok is kevéssé törődnek őseik történelmével, a bevétel, a biznisz a fontos.

Morbid döntések

Az is disszonáns, hogy olyan országokba költöznek évekre, ahol az onnan bevándorolt állampolgárokkal szemben gyakoriak az USA-ban a rasszista megjegyzések, kiközösítések és bűncselekmények, sőt, ahol a drogkereskedelem és a bűnözés virágzik.

Az pedig egyenesen morbidnak tűnik, hogy Vietnamot ajánlják, mint nyugodt és olcsó országot, szinte eltörölve a történelmet – elvégre pár évtizeddel ezelőtt még vietnamiak milliói estek áldozatul a napalmbombáknak és sok tízezer (a pontos számot soha nem közölték) amerikai halt meg a dzsungelekben, vagy ha vissza is tért, nyomorék vagy lelki beteg maradt mindörökre.

A javasolt célországok között első helyen Mexikó áll, azon belül is Cancun. A Karib-tenger partján fekvő turisztikai paradicsomban a megélhetési költségek 61 százalékkal alacsonyabbak, mint New Yorkban, és 85 százalékkal kisebbek a bérleti díjak. A magánkórházak és szakorvosok magas színvonalú ellátást kínálnak, viszonylag alacsony költségek mellett, és sok nyugdíjas magánbiztosítást köt, vagy készpénzben fizet az egészségügyi szolgáltatásokért.

Ecuador, a Galápagos-szigetek kapuja mágnesként vonzza az Egyesült Államokból és más országokból érkező nyugdíjasokat. Ecuador az amerikai dollárt használja fizetőeszközként, és a nagyvárosokban sokan beszélnek angolul. A megélhetési költségek persze azért alacsonyak a külföldiek számára, mert az ott élők kevesebbet is keresnek. Hasonló lehetőségekkel kecsegtet Costa Rica is.

Montenegró az európai célországok között

Portugália a magyarok számára nem igazán olcsó, még a magas hazai infláció ellenére sem, ám az tény, hogy az egyik legnépszerűbb úti cél a világ minden tájáról érkező látogatók számára. Lisszabonban a megélhetési költségek körülbelül 53, a bérleti díjak pedig körülbelül 70 százalékkal alacsonyabbak, az amerikai hasonló költségekhez képest.

Panama az International Living éves globális nyugdíjas indexén is előkelő helyet foglal el, főleg az Egyesült Államokhoz való közelsége és kényelmes utazási lehetőségei, valamint klímája miatt, és az ottani tartózkodási szabályok is megengedők.

Vietnam „nagyon megfizethető hely, különösen a kalandvágyó nyugdíjasok számára, akik értékelik az ország strandjait, tájait, ételeit, történelmét és kultúráját. A teljes megélhetési költségek körülbelül 49, a bérleti díjak pedig 75 százalékkal alacsonyabbak, mint az USA-ban.. A magas színvonalú egészségügyi ellátás nagyon megfizethető, állami és magánrendszerekkel egyaránt. Az orvosi személyzet nagy része beszél angolul."

Most pedig egy nagy ugrás, és máris Dél-Európában vagyunk. Meglepő módon – bizonyára okos marketingmunka eredményeként - Montenegrót ajánlják az amerikai nyugdíjasoknak, mint igen szép és olcsó helyet (lehet, hogy a lista összeállítói még sosem jártak Magyarországon) azért is, mert az ország nyitott az amerikai befektetésekre. Aztán ismét átkelünk az óceánon, ahol Kolumbia zárja a sort – igaz, ott sok amerikai él és persze angolul is értenek minden hivatalos helyen.

Arról, hogy a magyar nyugdíjasok hova költözzenek, ha olcsóbban akarnak élni, még nem készült felmérés.