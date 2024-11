Új céget alapított a Mol

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A Mol Mercarius Holding több mint 20 ezer személygépjárművet kezel majd a flottájában, melyek között többségében középkategóriás járművek találhatók, de a felső kategóriás menedzserautók, valamint a haszongépjárművek között kishaszongépjárművek is szép számmal képviseltetik magukat.

„A Mercariusnál mindig ambiciózus célokat tűztünk ki magunk elé. A Mol egy nemzetközileg meghatározó és az innovációkban elöljáró szervezet, amelytől rengeteget tanulhatunk a fejlődés és a nemzetközi terjeszkedés tekintetében. A Mol Fleet Solution és a Mercarius ügyfelei továbbra is a megszokott minőségű szolgáltatásokkal találkozhatnak. A közös munka során törekszünk arra, hogy a kínált szolgáltatáselemeket minél szélesebb körben fejlesszük, egységesítsük és a továbbiakban is szinte kizárólag saját munkatársakkal lássuk el ügyfeleink valós igényeire támaszkodva” – tette hozzá Koleszár Róbert, a Mol Mercarius ügyvezető igazgatója.

A Mercarius Flottakezelő a '90-es évek hagyományos értelemben vett rent-a-car tevékenységéből fokozatosan, átgondolt stratégia mentén fejlődött a legnagyobb, 100 százalékban magyar tulajdonú flottakezelő céggé a piacon, emellett a megbízhatóságról és transzparenciáról ismert Mercar Használtautó tulajdonosa is.

