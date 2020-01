Új kontinensre érkezik meg a Heimtextil

Németország, Oroszország, Kína, az Egyesült Államok és Japán után jövőre már egy kolumbiai helyszínen, Medellin városában is tartanak nemzetközi lakástextil vásárt, ezzel a frankfurti székhelyű Heimtextil Dél-Amerikában is megveti a lábát.

Jövőre már Dél-Amerikában

Hatszáz lakástextillel foglalkozó cég összesen 26 országból – erről a szintről indult ötven évvel ezelőtt, 1971-ben a frankfurti Heimtextil, amely mára a világ egyik vezető ilyen típusú rendezvényévé nőtte ki magát. Idén már 65 ország 2000 kiállító cége volt jelen a nemzetközi szakvásáron, és 33 olyan cég állított ki, melyek már az indulás évében is ott volt a Majna-parti városban.

Jövő tavasszal újabb földrészen jelenik meg regionális vásárjával a Heimtextil: 2021 áprilisában a kolumbiai Medellin városában nyílik meg a dél-amerikai térség lakástextil piacát megcélzó Heimtextil Kolumbia.

A világ egyik legnagyobb vásárszervező cége, a Messe Frankfurt lehetővé tette a Heimtextil márka használatát az Inexmoda-nak, egy kolumbiai székhellyel működő magán, nonprofit divatintézetnek, amely eddig is szervezte Latin-Amerika egyik leglátogatottabb textil és divat szakvásárját, a kolumbiai divathetet.

Foto: Messe Frankfurt Exhibition GmbH/Pietro Sutera Foto: Messe Frankfurt Exhibition GmbH/Pietro Sutera

A jövő évi kiállításra várhatóan 110 kiállító érkezik majd, olyan országokból, mint Portugália, Spanyolország, Kolumbia, Olaszország, Törökország és Franciaország, illetve az észak- és dél-amerikai térség olyan meghatározó országai lesznek még kiállítók, mint az USA, Brazília, Mexikó, Peru és Kolumbia.

A Messe Frankfurt hálózata a dél-amerikai bővüléssel mostanra egy komoly világhálózattá nőtte ki magát: Oroszországban Heimtextil Russia néven, Kínában Intertextile Shanghai néven, az Egyesült Államokban Home Textiles Sourcing néven, míg Japánban Interior Lifestyle Tokio néven rendezik meg a vásárokat.

Fenntarthatóság a kor bűvös szava

Mint ismeretes, a textilipar a világ egyik legnagyobb szennyezője, az iparág káros anyag kibocsájtása többszörösen meghaladja a légiközlekedését. Erre a tényre a legutóbbi időkig nem is igazán figyeltünk fel, ám mostanában egyre inkább a fókuszba kerül. Erre reflektált most a Heimtextil is, amikor együttműködést kötött a vásár az Egyesült Nemzetek Szervezetével.

Az ENSZ partnerségi irodája (United Nations Office for Partnerships) és a frankfurti vásárszervezők abban állapodtak meg, hogy a Heimtextil a gyakorlatban is érvényesíteni fogja az Egyesült Nemzetek úgynevezett fenntarthatósági céljait (Sustainable Development Goals).

A célok között – az egész program 17 pontot tartalmaz – olyanok szerepelnek, mint a tiszta energia felhasználása melletti elköteleződés, a vizek és a levegő fokozott védelme; ez utóbbiak azért is fontosak, mert a textilek előállítása és a színezés a legnagyobb mértékben felelős a felhasznált víz és levegő szennyeződéséért.

Persze mindezek a kötelezettségvállalások igazán majd a cégek szintjén valósulhatnak meg, és ezekből két példát már a mostani frankfurti vásáron is láthattunk: portugál gyártók bemutatták az úgynevezett az „iTechStyle Green Circle” programot, Pakisztán pedig a „Fenntartható Pakisztán” kezdeményezést.

Magyarok a közép-európai térség középmezőnyében

A magyar kiállítók, legalábbis számosságukat tekintve, a közép-európai országok középmezőnyébe tartoznak. Magyarországról idén kilenc kiállító jelent meg standdal a vásáron, közöttük volt természetesen az idehaza is a legnagyobb forgalmat produkáló lakástextil-nagykereskedő cégek többsége. Ugyanakkor a térség országai közül egyedül a magyarok mondhatják el magukról, hogy tavalyhoz képest növelték kiállítóik számát: 2019-ben még csak hét standdal jelentkeztek.

Már csak a piac mérete és az önálló gyártási kapacitás miatt is Lengyelország számít a legizmosabb résztvevőnek a régió országai közül, onnan 38-an mutatták meg magukat Frankfurtban idén, igaz tavalyhoz képest kettővel kevesebben. A Cseh Köztársaság magasabbról indult, tavaly még 14 kiállítójuk volt jelen standdal a vásáron, ez a szám azonban mostanra a felére olvadt.

A kelet-európai térség kevésbé fajsúlyos kiállítói, közöttük Románia, Szlovénia, Horvátország két-három céggel képviseltették magukat, míg Szlovákia idén már egyetlen kiállítót sem küldött a Majna-parti vásárvárosba. Románia idei visszafogott szereplése meglepőnek mondható, hiszen tavaly még hét kiállítójuk volt jelen Frankfurtban, és a hazai piac is komoly forgalmat produkál. Kérdés a külpiacra lépés szándéka – amit egyértelműen szokott jelezni a Heimtextilen való jelenlét –, idén mennyire befolyásolta a romániai cégek viselkedését.