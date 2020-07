Új korszak indul a lakásbiztosításoknál kár esetén azonnal megtörténhet a kifizetés

A lakásbiztosítási károk rendezése gyorsan és olajozottan működik legyen szó szemlementes vagy személyes kárrendezési folyamatról. Azonban a K&H Biztosító most tovább egyszerűsítette és gyorsította mindkét kárrendezési folyamatát, amelynek köszönhetően lényegében azonnal megérkezhet a lakásbiztosítás kártérítése az érintetteknek, akik így rögtön intézkedni tudnak. Az azonnali kárkifizetés több ezer ügyfelet érint, hiszen a K&H Biztosító tavaly 22 ezer lakáskárra fizetett.

„Várhatóan a lakáskárok 30 százaléka zárható le azonnali kárkifizetéssel, ez egyben azt is jelenti, hogy több ezren lesznek érintettek. A K&H Biztosító tavaly ugyanis több mint 22 ezer lakásbiztosítási káreseményt rendezett kártérítéssel. Ügyfeleink elégedettsége hatványozottan fontos számunkra, szeretnénk azonnal segítséget nyújtani a bajban – akár szemlével, akár anélkül –, hogy a biztosítottnak rögtön a rendelkezésére álljon majd a megállapított összeg, amellyel megteheti a helyreállítás első lépéseit, ilyenformán növeljük még több ügyfelünk elégedettségét.” – mondta Kaszab Attila, a K&H Biztosító vezérigazgató-helyettese.

A gyakorlatban az azonnali kárkifizetés azt jelenti, hogy a bejelentett kárt a K&H Biztosító kárszakértője felméri, ha pedig az ügyfél elfogadja a kártérítési összeget, akkor azt a biztosítótársaság azonnal átutalja, így a kártérítés pár másodperc alatt – a szemlével egyidőben – meg is érkezik az ügyfél számlájára. Nem csak a személyes, hanem a károk 30 százalékát kitevő, szemlementes kárrendezésre is kiterjed az azonnali kárfizetési megoldás: a bejelentett kárról az érintett lakásbiztosítással rendelkező ügyfél telefonon egyeztet a szakértőkkel, a megállapított kártérítést pedig – még a telefonbeszélgetés ideje alatt – utalja a K&H Biztosító.

Bár az elmúlt években is nagyon rövid idő telt el a kárösszeg megállapítása és a kártérítés utalása között, mostantól a lakásbiztosítással rendelkező ügyfelek gyakorlatilag várakozás nélkül megkaphatják a nekik járó összeget az azonnali utalási rendszer előnyeit kihasználva. Az érintettek így rövid időn belül megkezdhetik a helyreállítást a biztosítótól kapott kártérítésből.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!