Újabb banknál lehet videón ügyeket intézni

Mától a személyes ügyintézést igénylő lakossági ügyfelek okostelefonjuk, laptopjuk, tabletjük vagy asztali számítógépük segítségével élő videókapcsolaton keresztül tudnak ügyintézést folytatni a Takarékbanknál. A pénzintézet a 2018-tól a Smart Pointban működő hasonló szolgáltatását terjesztette ki most az online csatornára is. Az indulással egyidőben megkezdődött a videóchat fejlesztés második üteme a vállalkozói ügyfélkör részére. Videós ügyintézésre így az OTP, az MKB Bank, a K&H Bank és a Gránitbank mellett már a Takarékbank is kínál tehát lehetőséget.

A Magyarországon legnagyobb fiókhálózattal rendelkező Takarékbank élen jár az innovatív megoldások bevezetése terén. A Takarék Mobil Bankfiókok mára már 15 buszból álló flottát alkotnak. Jelenleg száz településen 150 ezer embert szolgálnak ki. Az egyedülálló kezdeményezéssel nem csak olyan településeket ér el a Takarékbank, ahol korábban kirendeltséget működtetett, hanem olyanokat is, ahol hosszú évek óta egyetlen pénzintézet sem volt jelen. Másik újításuk a 2018-ban létrehozott Smart Point. Az alkalmazottak nélküli, a nap 24 órájában Alcsútdobozon működő kirendeltségbe betérő ügyfelek 0-24 órában intézhetik napi pénzügyieket, de akár csomagot is feladhatnak vagy átvehetnek. A most bevezetett VideoBank szolgáltatást a koronavírus-járvány miatt fejlesztette ki gyorsított ütemben a Takarékbank. A szolgáltatás indulásakor a Takarékbank meglévő lakossági ügyfelei videóchaten intézhetik egyebek mellett a hitelekhez (pl. CSOK, vagy Babaváró hitel), bankkártyájukhoz, bankszámlájukhoz, vagy akár a lekötéseikhez kapcsolódó ügyeiket. A videós ügyintézés ugyanolyan biztonságos, mint a fióki kiszolgálás, hiszen az ügyfelek azonosítása megegyezik a bankfiókban alkalmazott folyamattal.

A lakossági ügyfelek a Takarékbank honlapjának kezdőoldaláról a cikkek között található VideoBank RÉSZLETEK gombra kattintva jutnak el a VideoBank oldalára. Innen indíthatják el a személyes kapcsolatfelvételt a magánszemély ügyfél vagyok kék gombon keresztül. Az ügy kiválasztását, adatok megadását és a technikai feltételek ellenőrzését követően a várószobába kerülnek, ahol a fióki ügyintézéshez hasonlóan látható, hogy hányan várakoznak előttük. Jelenleg 5 ügyintéző várja a hívásokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra, pénteken pedig 8:00 és 15:00 óra között. Az ügyintézés teljes beszélgetéséről rögzített és megfelelően tárolt (hang és képi) felvétel készül. A létrejövő nyilatkozatot, adatlapot, szerződést az ügyfelek hang alapon tudják aláírni. A megkötött szerződéseket a banki aláírást követően postai úton juttatja el a Takarékbank az ügyfelek részére. A Takarékbank nyitóoldala a videóbankolás lehetőségével A Takarékbank nyitóoldala a videóbankolás lehetőségével



A Takarékbank törekszik a VideoBankon keresztül igénybe vehető szolgáltatásainak kiterjesztésére, amelyek az ügyfeleik elvárásainak megfelelően, valamint a Magyar Nemzeti Bank hitelesítését követően bővülnek majd. Mindezekkel párhuzamosan jó ütemben halad a vállalkozások kiszolgálását segítő funkciók fejlesztése is. Az ügyfelek továbbra is a netbank segítségével gyorsan tudják utalásaikat intézni, amennyiben azok megfelelnek az AFR utalás feltételeinek.



Az új szolgáltatással kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a kijelentkező képernyőn szereplő értékelés kitöltésével is várja a Takarékbank, hogy a rövid idő alatt kifejlesztett új ügyintézési csatornát minél inkább ügyfelei igényeire szabhassa. A Takarékbank törekszik a VideoBankon keresztül igénybe vehető szolgáltatásainak kiterjesztésére, amelyek az ügyfeleik elvárásainak megfelelően, valamint a Magyar Nemzeti Bank hitelesítését követően bővülnek majd. Mindezekkel párhuzamosan jó ütemben halad a vállalkozások kiszolgálását segítő funkciók fejlesztése is. Az ügyfelek továbbra is a netbank segítségével gyorsan tudják utalásaikat intézni, amennyiben azok megfelelnek az AFR utalás feltételeinek.Az új szolgáltatással kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a kijelentkező képernyőn szereplő értékelés kitöltésével is várja a Takarékbank, hogy a rövid idő alatt kifejlesztett új ügyintézési csatornát minél inkább ügyfelei igényeire szabhassa.

Az Ön bizalma a mi tőkénk Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek. TÁMOGASSON MINKET!

Támogassa bármekkora összeggel a munkánkat! × Támogatásával még több egyedi információt, még alaposabb elemzéseket, még több terület és téma feldolgozását nyújthatjuk Önnek. Az első 500 támogatónak, aki 1000 forintnál nagyobb összeggel segíti munkánkat, féléves digitális Piac&Profit előfizetést adunk. Az elsőt már április végén. Egyszeri támogatás. 1000 Ft 3000 Ft 5000 Ft 10000 Ft Én adom meg Összeg: Ft

Email cím: Mehet

Hozzászólások megtekintése