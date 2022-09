Újraindulhat az Oroszlányi Erőmű

Mit kell tudni a faktorálásról?

A faktoring nem új keletű vállalatfinanszírozási mód, hiszen már évezredekkel ezelőtt is használták, ám napjainkban virágkorát éli szerte a világon, így hazánkban is, mégis kevés döntéshozó, cégvezető van tisztában azzal, mi is pontosan a faktorálás.