Volt, ami az X-Faktorra is rávert

A két nagy kereskedelmi tévé egy időben hasonló tematikájú műsorokat futtatott egymás mellett, legyen szó gastro- vagy trashrealityről, esetleg valóságshowról. Ebből a szempontból némileg üdítő, hogy az idei őszi kínálatban van némi változatosság. A TV2 hétköznap eseténként gasztrovetélkedővel próbálja megnyerni a nézőket, míg az RTL egy társkereső realityvel.

A Séfek séfe immár a negyedik évadnál tart, és a TV2-nél sokadik nekifutásra immár sikerült a közönség ízésének megfelelő műsort összerakni. Ebben szerepe van a zsűrinek, amely talán nem képes önállóan is „produkciókra”, ahogy azt a konkurens csatornán Fördős Zé, Rácz Jenő és Sárközi Ákos, de a TV2 castingját sem érheti kritika ebből a szempontból. Más kérdés, hogy jót tesz-e ennek a formátumnak a két óránál is hosszabb műsoridő, de vélhetőleg ebből a szempontból is a Konyhafőnök volt az etalon, ahol a maratoni hosszúságúra nyújtott epizódok beváltak. A műsor ráadásul a hét elején mutatott 15,4 százalékos közönségarányhoz képest péntekig gyakorlatilag folyamatos növekedést ért el, amikor a képernyők előtt ülők 19,3 százaléka követte a szakácsokat. Így a műsor gyakorlatilag minden nap felfele húzta a csatorna átlagos közönségarányát.

Eközben az RTL-en a hétköznap estéken két produkció osztozott ugyanilyen hosszú műsoridőn. Este 8-tól a Keresztanyu fut, a vidám sorozat stabilan és erősen teljesít, hiszen minden nap 17 százalék felett volt a műsor által elért közönségarány a 18-49-es korcsoportban, igaz a legjobb napokon sem tudott 18,3 százalék feletti eredményt elérni. A korábbi években sokáig csak egy adással jelentkező Házasodna a gazda ezúttal napi programelem lett, és a nézők jelentős arányban követik. A társkereső általában még a Keresztanyu számainál is jobban teljesített, hiszen volt 20 százalékos közönségarányt meghaladó nap is. Ugyanakkor míg a TV2 esetében a csütörtöki számok semmiféle kilengést sem mutattak, addig az RTL ezen műsora csütörtökön a megszokottnál kicsit gyengébb számokat ért el.

Nem rossz az X-Faktor nézettsége, de volt jobb. Fotó: RTL Nem rossz az X-Faktor nézettsége, de volt jobb. Fotó: RTL

Ennek hátterében pedig szinte biztosan a Ferencváros bravúros Európa Liga bemutatkozása állhat. A focimeccs ugyanis a vizsgált 18-49-es célcsoportban az egyik erős nézettséget produkáló műsor volt, a kilencedik legjobb közönségarányt hozta. Ugyanakkor így sem a Fradi győzelme volt a legnézettebb sportműsor a héten, hiszen a hétvégi Forma-1-es közvetítés ezt is felülmúlta és a képzeletbeli dobogó harmadik fokára került.

Mely műsorok vitték el a pálmát, merülhet fel ezek után a kérdés. Aki rendszeresen követi a hazai kereskedelmi csatornák műsorait, annak vélhetőleg nem lesz meglepetés, hogy az X-Faktor lett a második, mind a fent említett 18-49-es korcsoportban, mind pedig a teljes lakosságot tekintve. Az előbbiben elért közel 36 százalékos közönségaránya kifejezetten erősnek számít, ám a 4 éven felülieket jelentő teljes népességben jelentősen alatta maradt az egymilliós nézőszámnak.

Ezt is túlszárnyalta ugyanakkor (1 millió 66 ezerrel) a hét bajnoka, a Sztárban sztár leszek. Az énekesek mellett itt talán külön érdemes kiemelni az egyik zsűritagot, Majkát, aki esetenként a versenyzőket sem kíméli, de a legkeményebben talán egy másik zsűritaggal Tóth Gabival bánik, a beszólásain pedig napokig rágódik a bulvármédia, ami a műsor ismertségét is növeli.

A 36. hét számait összefoglalva azt láthattuk, hogy a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) az RTL Klub érezhetően veszített az egy héttel korábbi számaihoz képest. Ezzel szemben a TV2 közönségaránya látványosan megugrott a vasárnapi szuperprodukció lévén. Az RTL Klub esetében az egy héttel korábbi 20 százalék feletti szintről 18,1 százalékra csúszott vissza az átlagos közönségarány, míg a TV2 esetén 11,5 százalék helyett 15,9 százalékot láthattunk. A különbség így látványosan csökkent a két nagy csatorna között.