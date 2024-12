Karácsonyra jól bevásárolt a Waberer’s Csoport, amivel második lett

A Waberer’s Csoport felvásárolta az Európában is aktív vasúti logisztikai szolgáltató társaságnak számító Petrolsped Csoport 51 százalékát.

A GYSEV CARGO Zrt. Magyarország 2. legnagyobb vasúti fuvarozó társasága, és Magyarország területén közvetlenül, illetve 100 százalékos osztrák leányvállalata, a Raaberbahn Cargo Gmbh által Ausztria területén is képes vasúti fuvarozási szolgáltatásokat ellátni részben saját, részben bérelt vasúti flottája segítségével. A GYSEV CARGO és a Raaberbahn Cargo együttesen a 2023-as évben 28,4 milliárd forintos árbevétel mellett 598 millió forint EBIT-et és 544 millió forint adózott eredményt ért el.

„Folyamatosan vizsgáljuk a vasúti logisztikai, a regionális fókuszú, illetve a vidéki ipari központban történő logisztikai infrastruktúrához kötődő üzletfejlesztési lehetőségeket, amelyek hozzásegíthetik a Waberer’s Csoport logisztikai üzletágát a további növekedéshez. A GYSEV CARGO-ban történő tulajdonszerzés által a Waberer’s jelentősen megerősíti pozícióját a magyarországi vasúti logisztikai piacon, és a PSP Csoport év eleji akvizíciója után immáron Románia, Magyarország és Ausztria területén is képessé válik saját vasúti flottával távolsági fuvar szállítási feladatokat ellátni. Az így létrejött, három országot lefedő vasúti flotta jelentős új ügyfélportfólió megszólítását teszi lehetővé, illetve Szegeden, Debrecenben és Sopronban is hozzájutunk vasúti termináli üzemeltetéshez, elérve ezzel Magyarország főbb autóipari központjait” – emelte ki Barna Zsolt, a Waberer’s International elnök-vezérigazgatója a tranzakció kapcsán.

Az akvizíció szorosan kapcsolódik a Waberer’s Csoport 2027-ig szóló stratégiájához, amely a fenntarthatóságot, az innovációt, valamint a szolgáltatások folyamatos bővítését és diverzifikálását helyezi előtérbe. A Waberer’s Rail hosszú távú célja, hogy a fenntarthatóbb szállítási megoldások mellett hatékony és versenyképes szolgáltatásokat kínáljon ügyfeleinek, ami nemcsak a hazai piacra, hanem a nemzetközi szállítmányozásra is jelentős hatással lesz, erősítve Magyarország és a régió logisztikai versenyképességét.

