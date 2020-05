Új epizód az IT fejlesztések megrendelésében - itt a WE IT

Jelentős változások zajlanak az IT fejlesztések területén a nagyvilágban. A válságot követő időszakban nemzetközi szinten jellemző volt – ma is igen nagy kihívás – az ún. „body leasing” elterjedése. Az IT cégek élete egészen „egyszerűvé” vált, hiszen minél több tehetséges IT szakembert kellett magukhoz csábítani és megtartani, hogy aztán „eladhassák” őket a piacon, nyilván szép árrést produkálva cégeik számára.

Stratégiaváltás

Azért nem volt ez olyan könnyű! Hiszen az IT cégek életébe ezzel a stratégiaváltással nem csak bekúszott, hanem gyökeret vert a HR. A munkaerőpiaci kitettség direkt hatást fejtett ki az IT cégek fejlődésére, és ott, ahol nem volt eléggé „trendi” a környezet, a projektek, bizony komoly kihívásokkal szembesültek a tulajdonosok, cégvezetők. De azt el kell ismerni, hogy igen nagy profitokhoz juthattak azok a cégek, akik ezzel a HR kihívással így vagy úgy, de megbirkóztak.

Ennek a folyamatnak köszönhetően kezdett eltűnni a piacról az a hozzáállás, melyben az IT cégek valódi újdonságokat, új termékeket akartak alkotni. Egyre többen elégedtek meg a könnyű profittal és küldték a megrendelőkhöz az aktuális IT megoldó embert. A termékek fejlesztése sok helyen megállt, és ez lehetetlenné tette az IT cégek igazi fejlődését, nagy léptékekkel történő haladását. Egyszerű kikövetkeztetni, hogy ha csak az emberi erőmunkát tudjuk eladni, annak kapacitása véges, és nem lehet túlságosan nagy álmokat szőni ezzel az üzletpolitikával. Igen ám, de a dobozos termékek korszaka is lejárt, hiszen a mai vállalkozások már testre szabott megoldásokat akarnak. Ez az IT piac egyik legnagyobb jelenlegi kihívását teremtette meg, hiszen az üzlet fejlődésének alapeszköze az IT háttér fejlesztése, viszont egyre kevésbé van ideje és jelentős mennyiségű befektetni való pénze a frissen felfutott vállalkozásoknak. Vagyis egyre kevesebben választanak egy teljesen egyedi fejlesztést, melyben az IT csapattal együtt közel egy éven keresztül dolgozik intenzíven a megrendelő, hogy valami végre elinduljon.

„Unengraved products” korszaka

Úgy néz ki, új epizódot nyithatunk az IT fejlesztések megrendelése területén. Meg kell találni az arany középutat az IT cégeknek, melyben nem dobozos terméket visznek, viszont nem is akarnak a nulláról egy fejlesztést elindítani egy adott megrendelés esetén. Az okosabb IT cégek megpróbálják tudásukat termékké formálni, de nem véglegesíteni azt. Egy adott szektorból, több fejlesztésből megszerzett tapasztalatukat egységesítik, és ugyanazon szektor képviselőinek felajánlják azt, hogy tekintettel a gazdasági szektor egyezőségéből adódó, egészen hasonló IT kihívásokra, egy adott fejlesztés ne a nulláról, hanem egy egészen előrehaladott állapotból, akár 70-80%-os készültséggel kezdődjön el. Aztán a konkrét fejlesztés már az adott megrendelő pontos, speciális igényeire szabást jelenti majd. Ebben az esetben van licence díj, viszont az közel sem olyan költségtétel, mint egy új fejlesztést eljuttatni a 70-80%-os állapotig. Ezeket a termékeket az IT szektor egy hazai, meghatározó szereplője a Neuron ún. „unengraved products”-nak definiálja üzletében, ahol tulajdonképpen a végső „gravírozást” kell az új megrendelő felé elvégezni.

WE IT

A WE IT a nemzetközi és hazai IT piac új szereplője, hivatalos indulása ez év végére tehető Magyarországon. A központi szakmai képzésekkel, üzletfejlesztési háttérrel és közös értékesítési- és kommunikációs felülettel rendelkező társulás több, kisebb méretű lokális IT céget egyesít. A WE IT egy nemzetközi társulás amerikai központtal, mely Magyarországot választotta első külföldi célállomásának. Budapest stratégiai központ, ahonnan a regionális terjeszkedést is felügyelik. Ennek a regionális központnak a vezetésére kérték fel Bodrogközi Lászlót, aki a Neuronnal végigkísérhette a hazai IT szakma elmúlt 20 évének történéseit. Pozícióját a Neuronnál megtartva – sőt, a WE IT és a Neuron közötti együttműködésnek köszönhetően, azt erősítve – az a feladata, hogy a WE IT holdingot hazai IT cégekkel és szakemberekkel töltse fel. Így a WE IT első magyar IT partnere, a társulás első hazai tagja a Neuron. Olyan további cégeket gyűjt a WE IT, akik méretük miatt nem tudnak egy-egy nagyobb, akár 50-60 fős IT csapatot igénylő, elsősorban nemzetközi tendert jelenleg megpályázni, bár szakmai tudásuk okán alkalmasak lennének ezeknek a nemzetközi kihívásoknak a megoldására.