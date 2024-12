Ázsiai lódarázs falja fel a méhészetet?

„Ázsiai lódarázs-csapdákat helyzetünk ki!” – Erre figyelmeztette már a nyár végén a tagjait az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME), miután egy hazalátogató belga méhész Törökbálinton többször is ázsiai lódarazsat látott.

Magyarországon tavaly augusztusban Kimlén is észlelték először az invazív méhgyilkost, amelyet akkor csak elszigetelt esetnek hittek. Legalábbis, ahogyan az egyesület beszámolt róla: „külföldi szakemberek segítségével megtaláltuk és felszámoltuk az ázsiai lódarázsfészket.”

De az invázió nem állt meg. Alig két évtized azután, hogy 2004-ben – Európában először – Franciaországban megjelent az ázsiai óriás lódarázs, amely azóta is intenzíven terjeszkedik a régióban, 2016 óta az Európai Bizottság inváziós fajok listájára is felkerült. Térségünkben az idén szeptemberben pedig már Szlovákiában is regisztrálták a veszélyes kártevőt, amely máris félig meghódította a világot. A rovar-, és rágcsálóirtó Bla-tox Kft. tájékoztatója szerint ez az akár 7,5 centiméterre is megnövő rettegett inváziós rovar – amely az egyik legnagyobb darázsfaj a világon – Ázsiában őshonos, de már megjelent Európában is.

Halálos veszély

Az mandarindarázsnak is nevezett „ragadozó” rovarnak erős állkapcsai és méregtüskéi vannak, amelyek nagy veszélyt jelentenek az emberre és más állatokra. Főként más rovarok, például méhek, darazsak a tápláléka, de kisebb gerinces állatokat is képes elfogni.

Főleg akkor támad, ha a fák magasabb részeire épített fészkét vagy családját veszélyeztetik.

Vespa velutina nigrithorax

Fotó: Wikipedia

Az ázsiai óriás lódarázs csípése nagyon fájdalmas, és az érintett terület többszörösére is feldagadhat. A darázs méregtüskéi olyan erős méreganyagot tartalmaznak, amely izomgörcsöket, lázat, fejfájást, hányást, hasmenést és légzési nehézségeket okozhat. Súlyos allergiás reakciók esetén a csípés akár halálos kimenetelű is lehet. „Ezért fontos, hogy az ázsiai óriás lódarázs csípése esetén a lehető leghamarabb orvosi segítséget kérj!” – figyelmeztet honlapján a Bla-tox Kft.

Ennél is nagyobb a gazdasági jelentősége, hogy az ázsiai lódarázs ragadozóként vadászik a méhekre és más hasznos rovarokra, azokat elfogyasztja. Ezzel nemcsak közvetlenül a méhészeket, hanem a növénytermesztést és a környezetet is súlyosan károsítja. A Bla-tox Kft. ezért külön felhívta a figyelmet, hogy itthon főként a Dél-Dunántúl és Kelet-Magyarország jelen ideális környezet az óriásdarazsak számára.

Ezért kérdeztük Bross Pétert, az OMME elnökét, mit okoz-okozhat a hazai méhészeteknek az inváziós kártevő megjelenése. Az elnök egyelőre elhárította az édeklődésünket: „Mivel hazánkban nincs jelen ez a darázs faj, ezért nem tudok nyilatkozni, hogy mekkora károkat okoz”.

Nő a pánik

„Európában egyre nagyobb aggodalomra ad okot az ázsiai lódarázs inváziója. A faj komoly veszélyt jelent a méhállományokra, a biológiai sokféleségre és közvetlenül a lakosságra is”– ismerte el ugyanakkor a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), amelyen célirányosan kutatják az inváziós kártevő elleni lehetséges védekezést. A MATE Genetikai és Biotechnológia Intézetének munkatársa Dr. Kolics Balázs és a keszthelyi Georgikon Campuson Kolics-Horváth Éva a tavaly augusztusi első hazai észlelés óta kezdtek közös kutatás-fejlesztésbe a a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) munkatársaival az ázsiai lódarázs elleni védekezéshez.

Közösen fejlesztettek ki újgenerációs rádiótelemetriás eszközt a fészkek megtalálására. A MATE közleménye szerint ezt a mini nyomkövetőt az ázsiai lódarazsakra rögzítik, amelyek így elvezetnek a fészekhez, amit a védekezésben résztvevők megsemmisítenek.

Több száz királynő születik

Külföldi mintára fészekkereső platformokkal felszerelt, méhész önkéntesekből álló kereső csoportokat is létrehoztak Somogy és Zala vármegyében. Erre azért van szükség, mert az afrikai lódarázs a tavaszi „primer” fészkeit az ember által épített létesítményekben helyezi el. A kolóniák többsége azonban a nyár folyamán átköltözik ezekből a fészkekből egy legfeljebb 200 méterre lévő másik, a fák koronájába épített „szekunder” fészekbe, amelyek ősszel több száz leendő királynőt bocsátanak ki.

E fészkek megtalálását szolgálja a magyar nyomkövetős fejlesztés, amelynek azért nem sikerült túl a tavalyi gyakorlati főpróbája.

Legalábbis a piaci szereplők szerint nem találták meg vele itthon az afrikai lódarázsfészket. Azt végül a cikkünk elején említett profi belga darázsvadász találta meg egy boltban vásárolt készülékkel. Darázsra alkalmazható nyomkövetőt ugyanis már közel 20 éve árusítanak a kereskedelemben. Úgy tudjuk, idén ősszel Szlovákiában sem a magyar fejlesztéssel fedezték fel a fészket, hanem egy másik innovatív eszközzel. Azt egy meghatározó szlovák méhészeti személyiség árulta el hogyan. „Megjött a hideg, lehullottak a fákról a levelek, így egy sima hőkamerás drónnal találták meg a fészket.”

Aki ázsiai lódarazsat észlel a velutina.hu-n közvetlenül is bejelentheti a hazai kereső csoportoknak.