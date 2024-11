Készíthetjük a pénztárcánkat, tovább drágulhatnak az alapvető élelmiszerek

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A FAO cukorárindex 129,6 ponton állt októberben, ami 3,3 ponttal (2,6 százalékkal) magasabb, mint szeptemberben. Ez volt a második egymást követő havi emelkedés, de még így is 29,6 ponttal (18,6 százalékkal) alacsonyabb az egy évvel ezelőtti értéknél. A drágulást a 2024/25-ös brazíliai terméskilátásokkal kapcsolatos aggodalmak váltották ki a hosszan tartó száraz időjárást követően. Áremelő hatása volt a magasabb nemzetközi nyersolajáraknak is, ami Brazíliában a cukornád nagyobb mértékű felhasználásához járult hozzá etanolgyártásra.

A FAO gabonaárindex 114,4 pont volt októberben, 0,9 ponttal (0,8 százalékkal) magasabb a szeptemberinél, de még mindig 10,3 ponttal (8,3 százalékkal) alacsonyabb a tavaly októberi értéknél. A búza világpiaci ára immár második egymást követő hónapban emelkedett októberben és drágult a kukorica is, de csökkent a rizsár.

