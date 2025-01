Nem akarja tudni, mit csinálnak a magyar élelmiszerárak európai összehasonlításban

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A folyamatokat egyébként jól nyomon lehet követni laptársunk, a Privátbankár immár 18. éve futó Árkosár-felmérésének adatain is. Kollégáink januárban újabb történelmi csúcsot mértek a boltok kasszáinál.

„Az eurostatos kajainflációs ábra jól mutatja, mi történik, az európai átlag bő duplájával megemelkedett élelmiszerárak is újra elindultak felfelé. Nincs pénz, az állam nagy hiánnyal működik, továbbra is inflációval adóztat, hogy tömködje a lyukakat, amelyeket a felelőtlen, pazarló (lopó) gazdálkodása okoz”

Ami talán még ennél is aggasztóbb: 2024 utolsó hónapjaiban megint növekedésnek indult a magyar élelmiszerárak drágulása, miközben egyébként az uniós átlag alig mozdult felfelé.

Ezen jól látható, hogy a magyar élelmiszer-infláció már 2020-ban is meghaladta az uniós átlagot, 2022-ben azonban igazi „repülőrajttal” szakad el a két grafikon egymástól.

