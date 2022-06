Itt egy nagy hír: jön a Jégkorszak és ez jó lesz

Új rovatunkban a hét közepén videós darabokat közlünk, amiben a hét aktuális történéseiről kérdezzük az utca emberét. Vasárnap esténként olvasói levelek jönnek. Bármilyen hétköznapi tapasztalatáról írhat a közvetlen környezetéből, vagy kikapcsolódása idejéről. Jóról is, rosszról is, a lényeg, hogy röviden és szélsőségektől mentesen írja meg. Vélhetően sok ezren fogják olvasni.

„Tisztelt szerkesztőség!

Budapesti lakosként, anyaként viszonylag gyakran megfordulok az Állatkertben a gyerekkel, bár abba a nagy buborékba, a Biodomba (így hívják) még nem tudtam bejutni. Állítólag egyhamar nem is fogok, látszik, hogy abbahagyták, ha jól tudom nincs rá pénz, mármint a Fővárosnak, a kormánynak pedig nem sürgős.

De most nem ezért írok, hanem azért, mert Nyíregyházán jártam és láttam egy hatalmas beton monstrumot. Nem stadion az, olyat már sokat láttam mostanában és tudom, hogy konganak az ürességtől. Egyelőre ez a betontömb is, de ez nem sportolóknak, hanem családoknak lett kitalálva. Ugyan nem a város szívében van, hanem a Sóstói területen, de ha egyszer kész lesz, biztos újra elmegyek. Meg is mondom, hogy miért.

A nyíregyházi állatpark Jégkorszak nevű attrakciójának külső látványterve. Fotó:gavart.hu A nyíregyházi állatpark Jégkorszak nevű attrakciójának külső látványterve. Fotó:gavart.hu

Az ottani állatkertben, pár lépésre a főbejárattól, a betonmonstrum előtt azt írták ki egy nagy táblára, hogy „Jégkorszak Interaktív Állatbemutató. I. ütem, várható átadás 2022. november 25.” Utánanéztem és kiderült, hogy kedvenceimet ismerhetem meg testközelből: a pingvineket, a jegesmedvéket és a fókákat. Simogatni biztos nem engedik majd őket, de ez nem is baj. Lényeg, hogy külön, mindenféle látványosságokkal együtt nézhetjük meg őket.

Ezeket az attrakciókat egyelőre titok övezi, még a portás sem tudta, pedig a portások általában jól tájékozottak. Elmondta viszont, hogy egy panoptikum is lesz, bár ez egy kicsit bizarr, nem tudom, milyen viaszfigurák lesznek benne (tippem azért van, de ezt most nem mondanám el).

Egy belső látványterv is született. Fotó:gavart.hu Egy belső látványterv is született. Fotó:gavart.hu

Szóval tetszik ez az ötlet, így négy évszakos lehet ez az állatkert és mivel zárt térben lesz, akárcsak az a három állathotel, mi már működik a hatalmas parkban, bármikor felkereshetjük. A portástól megtudtam, hogy nem régen volt a bokrétaünnepség, vagyis elérte a legmagasabb pontját az első épület. Lesz még négy és elvileg 2024 tavaszára elkészül az egész komplexum.

Sajnos azt nem írták ki, hogy mennyibe kerül ez az egész, viszont mivel érdekelt, igyekeztem utánajárni. Az egyik helyi internetes honlap szerint 14,5 milliárd kemény magyar forintba és ezt mind a magyar állam (vagyis mi) adja. Nem tudom, hogy ez sok vagy kevés, mindegy is. Lényeg, hogy végre valami értelmes célra megy a pénzünk.

Kis Katalin"