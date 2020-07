A COVID-19 nem nyírta ki az ingatlanpiacot, de a lakásbérlés durván változott

A lakáskiadás üzleti környezetét erősen befolyásolják tehát az árak, de Budapesten a rövid távú kiadás körüli bizonytalanság is apasztotta a vásárlói kedvet. Az airbnb-biznisz erősen felpumpálta a hosszú távú bérleti díjakat a belső kerületekben, egy részükben azonban már 10-20 százalékkal csökkentek a díjak az elmúlt hetekben. További mérséklődés csak akkor képzelhető el, ha újabb több ezer lakás kerül a hosszú távú bérleti piacra. Erre lehet esély, mert az ezekben a hónapokban elkszülő új lakásoknak mintegy harmadát eleve kiadási céllal vették, így az Airbnb-ből kiábrándult tulajdonosokon kívül az új építésű otthonok gazdái is kiteszik a piacra ingatlanaikat.

Vidéken, ahol viszont 20-30 vagy akár 40 százalékkal is alacsonyabbak az árak, még viszonylag erős a befektetési vásárlási szándék. Főleg az erős albérleti piaccal rendelkező egyetemi városokban és ipari körzetekben. Ráadásul hamarosan meghirdetik az egyetemi felvételi ponthatárokat, az ezt megelőző időszak az elmúlt években mindig jelentősen erősödő bérleti keresletet hozott.

A fővárosban mindemellett kezd visszatérni a befektetői hangulat, a DH szerint az adásvételek 33% befektetési céllal történt júniusban, az erősödő tendenciát a rövidtávú lakáskiadás korlátozása törheti meg a harmadik negyedévben. Ezzel összefüggésben Mester Nándor , az Mfor.hu és a Privátbankár.hu ingatlanszakértője a Trend FM műsorában azt emelte ki, hogy várhatóan egyre kevesebben fognak belevágni rövid távú lakáskiadás céljából a lakásvásárlásba. Ezt a korlátozások mellett a nagyon magas árak is indokolják, a hozamesés már kb. másfél éve tart, sokan állampapírokba vagy más eszközökbe, például részvényekbe fektették inkább a pénzüket.

A második negyedévében ismét a 40-60 négyzetméter közötti ingatlanok voltak a legnépszerűbbek Budán és Pesten egyaránt. A négyzetméterárak a tavalyi év azonos időszakához képest kismértékben változtak, Budán az adásvételek csupán 13 százaléka történt 900 ezer forint feletti négyzetméteráron, de még így is a lakások 55 százaléka 700 ezer forint feletti négyzetméteráron cserélt tulajdonost. Tavaly az azonos időszakban a 70 millió forint feletti otthonok voltak a legjellemzőbbek Budán, idén a 40-60 millió forint közöttiek vitték a prímet, az adásvételek 42 százaléka ebben a kategóriában történt.

