A kuponkirály vezeti a cseh-szlovák gazdaglistát

Több mint 9 milliárd eurós vagyonnal (ami megközelítőleg 3000 milliárd forint) vezeti az idei gazdaglistát Petr Kellner. A Trend és az E15 kiadó gondozásban megjelenő két kiadvány - az egyik Pozsonyban, a másik Prágában hagyta el a nyomdát - összesített listát készített a valaha egy országnak számító két terület gazdagjairól. (A különbség csupán annyi, hogy a cseh verzióban koronában, a szlovákban pedig euróban adták meg a vagyonok becsült nagyságát.)

Petr Kellner, a lista vezetője (Forrás: Top 100 kiadvány) Petr Kellner, a lista vezetője (Forrás: Top 100 kiadvány)

A listavezető Kellner vagyonát - aki a Forbes idei globális listáján 19,1 milliárd dollárral szerepel - a Trend/E-15 szerkesztői óvatosabban értékelték. Azt ugyan nem tudni, hogy a telekommunikációban, a pénzügyi szektorban, a médiában és egy sor hazai és külföldi befektetésben érdekelt 56 éves üzletember vagyonát miért tartják kisebbre a helyi szerkesztők, de annyi bizonyos, hogy a cseh és szlovák üzleti életben jobban tájékozottabbak, mint az amerikai lap.

A második helyen évek óta a mostani miniszterelnök Andrej Babis áll, akinek vagyona Kellnerének kevesebb mint a fele. Ugyanakkor érdekes, hogy míg Kellneré az elmúlt évben majdnem kétmilliárd euróval csökkent, Babisé egymilliárddal nőtt (2,849 milliárdról 3,996 milliárd euróra.) A “dobogó harmadik fokán” Daniel Kretínsky áll 3,4 milliárd eurós vagyonnal.

Egymilliárd eurósnál nagyobb vagyonnal - ez a jelenlegi árfolyam mellett 350 milliárd forintnak felel meg - az első 15 helyezett rendelkezik. Ez egyben azt is jelenti, hogy a magyar listákat vezető Csányi Sándor 310 milliárd forintosra tartott vagyonával bizony nem férne be a cseh-szlovák lista élmezőnyébe. A felsorolás végén álló, 100. helyezett Jaroslav Nosekhez is 126 millió eurós vagyont társítottak a szerkesztők.

Magyar vonatkozások

Magyar származásra utaló nevet vagy cég-megnevezést nem találni a listán - magyar kapcsolódási pontokat annál inkább. Mindjárt a listavezetőnél is. Kellner - aki a kuponos privatizációval alapozta meg a vagyonát - 2018-ban vette meg a Telenor mobilszolgáltató cég regionális üzletágát, benne a magyar céggel. PPF nevű befektető cége a híradások szerint 2,8 milliárd eurót fizetett a cégcsoportért, de a magyar Telenort már részben eladta. A norvégok a magyar mellett a bolgár, a montenegrói és a szerb Telenort is eladták Petr Kellnernek, akit hírbe hoztak a magyar gazdaglisták második-harmadik helyezettjével, Mészáros Lőrinccel is - aki állítólag már az adásvételkor jelezte, hogy átvenné a magyar vállalatot.

Végül a Telenor Magyarországba az állami tulajdonú műsorszóró, az Antenna Hungária vásárolta be magát 25 százalékig - és szó van arról, hogy a teljes részvénycsomag magyar kézbe kerüljön.

A magyar piacról való kivonulás oka talán az lehet, hogy Kellner kiterjedt cégcsoportjának tagjai nehéz helyzetbe kerültek. (Kellner egyébként 6 millió eurót invesztált a magyarországi Barion Payment Zrt.-be is.)

Erős magyar kötődéssel rendelkezik Babis is - és itt most nem elsősorban a családi háttérre gondolunk. Tulajdonában van a hazai agrárszektor egyik legjelentősebb vállalkozása, az IKR Agrár, és a Babis által alapított Agrofert vállalatóriás érdekeltségébe tartozik a világ nyolcadik legnagyobb napraforgó-termelője, a kiskunfélegyházai NT is. A Kunsági Éden ismert, napraforgóolajat forgalmazó céget 2014-ben szerezte meg Babis.

A “bronzérmes” Kretínskynek sem kell idegenvezetést tartani Budapesten. A Budapesti Erőművet a kilencvenes években privatizálták, és a francia EDF lett a többségi tulajdonosa. Tőlük vette meg a budapesti vállalat 96 százalékát 2016-ban az EP Holding, amely Csehország legnagyobb hőtermelője. A vállalatot 2009-ben alapította meg az akkor 34 éves Daniel Kretínsky, akinek cégei Nagy-Britanniában, Franciaországban és Olaszországban is jelen vannak, Németországban pedig a második legnagyobb lignitbánya is a cégcsoport tagja. Mai hír, hogy a magyar-francia CHP Energia Zrt. 2020. december 1-jén megvette a Budapesti Erőmű Zrt.-t az EPH-tól.

Akár „magyar vonásnak” is tekinthető, hogy Kretínsky az egyik legismertebb cseh focicsapat, a Sparta Praha tulajdonosa. A hazai üzletemberek is előszeretettek szállnak be a helyi és határon túli klubokba.

Az első tíz helyezett:

Petr Kellner 9,1 milliárd euró Andreaj Babis 3,996 David Kretinsky 3,402 Patrik Tkác 3,169 Radovan Vitek 2,677 Karel Komárek 2,5 Pavel Baudis 1,9 Zdenek Bakala 1,39 Pavel Tykac 1,087 Eduard Kucera 1,083

Meglepő módon nem szerepel a cseh-szlovák listán a másik ismert magyar származású fociklub (Dunaszerdahely, DAC) tulajdonosa, Világi Oszkár, akit a leggazdagabb felvidéki magyarnak tartanak. Pedig több saját vállalkozása mellett a Mol-csoporthoz tartozó Slovnaft vezérigazgatója, így bizonyára tehetős embernek számít Szlovákiában.

A többiek sem kispályások

A dobogós helyen jegyzetteken kívül egy sor más rangsorolt üzletember is aktív a magyar piacon a cégein keresztül. Az ötödik leggazdagabb, Radovan Vitek az egyik legjelentősebb magyarországi ingatlanos cég, a CPI Property tulajdonosa. A 17. helyen jegyzett Ivan Chenko irodaházfejlesztő cége, a HB Reavis is meghatározó jelentőségű a magyar piacon. Ha nem is közvetlenül, de áttételesen jelen van a magyar piacon a 8. helyen rangsorolt Zdenek Bakala, aki a 100 Leggazdagabb magyar listáján szereplő Varga Zoltán (61. helyen áll 20,8 milliárd forinttal) befektetőtársa.

A E15-Trend 100-as kiadványokban mindössze három hölgy kapott helyet. Közülük Mária Blasková a 29-31. helyen áll 484 millió eurós vagyonával - ő a logisztikai szektort képviseli. A 39.-40. helyen rangsorolt Jitka Cechlová Komárková vagyonát 338 millió euróra becsülik a szerkesztők.

A főnemesi vonulatot pedig Karel Schwarzenberg képviseli. A patinás nemesi család sarja a 47-48. helyen áll 287 millió eurós vagyonnal - érdekes hogy a Svájcban is élő főnemes vagyonát az ottani gazdaglistát közlő Billanz magazin is hasonló nagyságúra, azaz 328 millió svájci frankra becsüli.

Ami kimaradt, és ami nem

A listát végiglapozva a magyarországihoz hasonlóan ott is látni némi nyomát a titkolódzásnak. Bár a felsorolt gazdagokról nem fotó, hanem grafika készült, néhányan valószínűleg még ezt sem engedélyezték. Ilyen a 32.-nek rangsorolt Jaromir Tesar, aki közel félmilliárd eurós vagyon felett rendelkezik, valamint a 41-42. helyen álló Jaroslav Skala (ingatlanszektor és 330 millió eurós vagyon), a 189 millió eurós vagyonnal rendelkező és 71. helyen álló - az agrárszektorban aktív - Gabriel Vecera, valamint a 95. Martin Dolack, akinek vagyonát 134 millió euróra becsülik.

Ugyanakkor nem voltak szégyenlősek a listán elől állók, hiszen magánrepülőjüket is bemutatják az olvasóknak. Petr Kellner egy kék-fehérre festett Boeing 737-700 BBJ típust birtokol. Radovan Viteknek ennél jóval szerényebb gépe van: egy Bombardier Global 6000-es típus. Ivo Lukacovic hangárjában egy Cessna 525-ös áll, Karel Komárnek pedig egy Gulfstream G 550-es büszke tulajdonosa.

De nem szégyenkezhet Ivo Valenta, aki egy Embrarer Legacy 650-est repül, vagy Jiri Simáne sem, aki egy Cessna Citation CL 68-as tulajdonosa. A csodagépekről fotót is közöl a lap, és pontosan leírja a repülők lajstromszámát is.

A listán a 13.-14. helyen szerepel Jaroslav Hascak, a Penta Investment befektetőcsoport vezetője, aki a főszereplője a legfrissebb szlovákiai botránynak: látványos akció keretében kommandósok fogták el, egyebek mellett pénzmosással, korrupcióval vádolják. A kétes ügybe keveredett üzletember vagyonát 1,014 milliárd euróra becsülik, amivel egy ligában hazai szinten nagyjából Csányi Sándor OTP-vezér játszik. A Penta Csoport egyébként Magyarországon is aktív, elsősorban az élelmiszeriparban vannak érdekeltségeik.