Bitcoint vennék, de hogyan? – újra jelentkezik az Mfor-podcast!

A történelmi csúcsához képest a Bitcoin jelentős veszteséget szenvedett el, ami számos szakértő szerint akár jó beszálló pont is lehet. Ha valaki most kapna kedvet ahhoz, hogy megtakarításainak egy részét kriptoeszközökbe helyezze el, akkor számos lehetőség áll rendelkezésére. Sajnos egyik sem tökéletes, hiszen a felhasználók által elvárt legfontosabb szempontok, vagyis az egyszerűség kezelhetőség, a fokozott biztonság és a kedvező költségek ritkán találkoznak - derül ki az újrainduló podcastünk eheti adásából, melyben Király Béla gazdasági szakíró beszélget Eidenpenz Józseffel, lapcsoportunk tőzsdei szakírójával.

Ugyanakkor mindenki találhat a saját lehetőségeinek megfelelő módszert és platformot, mondta el Eidenpenz József. Mint jelezte, sajnos az igazán felhasználóbarát megoldások általában magasabb kockázattal vagy -költséggel járnak.

A beszélgetésből egyebek mellett az is kiderül, hogyan lehet kriptodevizához számlát nyitni, miként lehet arra pénzt elhelyezni vagy kivenni. Király Béla kollégánk kérdéseire kriptoszakértő munkatársunk arról is beszélt, hogy ezek az eszközök mennyire inflációállóak.

A beszélgetés itt hallgatható meg:

Hogy hallgassa?

Egyrészt a podcastet az mfor.hu és a privatbankar.hu oldalán is elérhetővé tesszük.

Másrészt letölthetővé tesszük az mp3 fájlt is, így akár a telefonja lejátszóját is használhatja majd.

Ezekben a lejátszókban megtalál minket Mfor podcast néven!

