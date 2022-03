Durva lépés – Oroszország korlátozza a hírek terjedését arról, hogy mi folyik Ukrajnában

Az elfogadott tervezet szerint akár három év börtönbüntetés is járhat azoknak, akik megsértik az új törvényt, és úgynevezett „álhíreket” terjesztenek arról, hogy mit csinál Oroszország Ukrajnában – írja a Guardian.

Több súlyosbító körülmények is fennállhat azonban, így például ha egy csoport részeként terjeszti valaki az „álhíreket”, vagy nem igazolható bizonyítékot gyárt, azért már 10 év börtönbüntetés járhat, míg ha az információk közlésének „komoly következményei” vannak, akkor az elkövető akár 15 évet is kaphat.

Szakértők szerint az új törvénynek komoly hatásai lehetnek Oroszországban, hiszen az arról érkező információk, hogy mi történik Ukrajnában, így is megszűrve jutnak el az orosz átlagemberekhez, ezen pedig a törvény csak tovább ronthat.

Mondj nemet Putyinnak (Fotó: EPA/SERGEY DOLZHENKO) Mondj nemet Putyinnak (Fotó: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Korlátozzák a hírforrásokat is

Korlátozta a hozzáférést a Lettországból üzemeltetett Meduza hírportál és az amerikai költségvetésből finanszírozott Szabadság Rádió orosz nyelvű híroldalához Oroszországban pénteken az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet (Roszkomnadzor).

A hozzáférést a főügyészség 2022. február 24-én kelt, az információról, az információs technológiáról és az információ védelméről rendelkező törvény megsértésére hivatkozó határozata alapján korlátozták.

Péntekre virradóra az orosz felhasználók beszámolója szerint a Meduza és a Szabadság Rádió mellett gondot jelentett a BBC orosz szolgálata és a Deutsche Welle német műsorszolgáltató honlapjaihoz való hozzáférés is. Utóbbi médium adását Oroszországban korábban megszüntették, munkatársait pedig megfosztották az akkreditációtól. A felhasználók a Facebook működésében is komoly fennakadásokról számoltak be.

A Roszkomnadzor kedden, szintén a főügyészség kérésére blokkolta a hozzáférést az Eho Moszkvi rádióállomás és a Dozsgy online televízió adását. Csütörtökön az Eho Moszkvi igazgatótanácsa úgy döntött, hogy felszámolja az 1990 augusztusa óta sugárzó adót.