Fél milliárd forintért kínál még fel sem épült luxusvillát az egyik leggazdagabb magyar Balatonszemesen

Pár klikkel lefoglalhatjuk Balatonszemes legújabb attrakciójának csúcs ingatlanát, egy csaknem 400 négyzetméteres luxus villát. Nézzük csak az árcédulát: 555,14 millió forint. Mit adnak ezért? Öt szobás ingatlant 383 négyzetméteren, és egy 87 négyzetméteres erkélyt is hozzácsapnak. Szintén nem mellékes, hogy nem kevesebb, mint 600 méteres közvetlen partszakasz is rendelkezésre áll a 16 hektáros területen. Már nem kell sokat aludni, mert 2022 szeptemberében be is költözhetünk – ígérik a hirdető oldalon.

Óriási saját partszakasza is lesz a komplexumnak. A kép illusztráció (forrás: pixabay.com) Óriási saját partszakasza is lesz a komplexumnak. A kép illusztráció (forrás: pixabay.com)

A beruházó egy kissé félrevezető nevű cég: Cape Town Real Estate Kft. Azt gondolhatnánk, hogy dél-afrikai szálak jönnek a képbe, de nem, mert Jellinek Dániel, az ingatlanfejlesztési és üzemeltetési piacon egyre meghatározóbb Indotek Group tulajdonosának érdekeltsége. A cégvezető a leggazdagabb magyarok listáján (napi.hu) egyre feljebb kúszik. Három éve még a 26-dik lett, az 2018-as adatokat tükröző tavalyi listán a 15-dik, míg a 2019-es becsült vagyont mutató idei felsorolásban már a 8. helyet foglalja el. Becsült vagyona a két évvel ezelőtti 65,5 milliárd forintról tavaly már 115 milliárd forintra rúgott a kiadvány szerint.

A balatoni lakóingatlan piac legfelső rétegét megcélzó beruházás igencsak ambiciózus: összesen 133 db, 3-5 szobás lakrészt alakítanak ki általában 100-150 négyzetméteres méretben. Bőven vannak azonban 150 négyzetméter felettiek is 300 millió forint feletti árcédulával. Az árak egyébként 90 millió forintnál kezdődnek és 555 milliónál végződnek.

A leírás szerint a különálló villához egy saját medence is jár. Érdekes, hogy a hirdető oldal mindössze 31 ingatlant ajánl fel kezdésként, anélkül, hogy bármiféle szűrőt beállítana a látogató. Nem derül ki, hogy a többit már eladták volna, bár keresletből biztos nem lesz hiány.

A lakásokon kívül a tervek között szerepel egy 160-180 szobás négycsillagos szálloda is, ám az egyelőre bizonytalan, hogy valóban ekkora lesz ez a funkció, hiszen a turizmus durva zuhanásban van és a kilátások egyáltalán nem rózsásak. Balatonszemesen az elmúlt három-négy évben lendültek fel a parthoz közeli beruházások. Két jelentősebb építkezés indult, az egyik szintén a felső kategóriát célozta meg, a másik inkább a felsőközépbe sorolható apartmanház.

A Jellinek-cég által felépítendő komplexum telke a Vadvirág kemping helyén található. A kemping a hvg.hu 2018-as beszámolója szerint azért kerülhetett eladósorba, mert az előző tulajdonos, a Jászai Gellért féle egykori SCD-leányvállalat becsődölt, s az ingatlan visszaszállt a hitelező bankokra. A beruházó a pénzintézetektől vette meg. Elvileg az önkormányzat élhetett volna elővásárlási jogával, de erre nem kerül sor, mert a testület szerint nem történt adásvétel.