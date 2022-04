Hihetetlen de igaz: licitelők is próbálkoznak a lakáspiacon

A Duna House becslése szerint még mindig felfelé ívelő szakaszában van az ingatlanpiac, a 2022-es első negyedévben összesen 39 156 tranzakció zajlott Magyarországon, ez az elmúlt 10 év második legerősebb évkezdése. Az adásvételek számát a hitelkamatok drágulása és az otthonteremtési kedvezmények még biztos kihasználása mellett, az országos szinten legfőbb vásárlási okként jelentkező, erős befektetői aktivitás is erősíti. Az ingatlan a jelenlegi, bizonytalan gazdasági környezetben is jó beruházás, a befektetési kedv fellendülését a budapesti kerületek iránti érdeklődés átrendeződése is mutatja, egyre nagyobb figyelem összpontosul a belvárosi területre.

Kiadó lakás az egyik kedvelt fővárosi negyedben. Fotó: mfor.hu Kiadó lakás az egyik kedvelt fővárosi negyedben. Fotó: mfor.hu

„Idén az első negyedévben, a Duna House által bonyolított adásvételi tranzakciók 4,2 százalékában keltek el a hirdetési árnál magasabb összegért a használt ingatlanok. Ez az arány növekvő tendenciát mutat, a tavalyi azonos időszakhoz képest több mint 2 százalékponttal emelkedett” – nyilatkozta Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

Úgy tapasztalták, hogy elsősorban a különleges adottságokkal és népszerű lokációban lévő ingatlanokra licitálnak a vevők, amelyeknél átlagosan 4-5 százalékkal is emelkedhet a végső ár. Jellemzően a befektetési céllal vásárlók nyitottak a licitre, főleg a jó, kiváló állapotú, illetve újépítésű lakások esetében.

"Az elmúlt időszak értékesítési adatai alapján a legnagyobb értékű licit 15,1 millió forinttal többet jelentett az eladónak, mint amennyiért eredetileg meghirdette otthonát. Arányait tekintve viszont a negyedév rekordját egy +31,2 százalékos licit megvalósulása jelentette.” - mondta a szakember.

Az új lakások négyzetméterára már 11 budapesti kerületben haladta meg az 1 millió forintot idén január és március között. Az áremelkedés ellenére is kelendő ez az ingatlantípus, a piacra kerülő lakások 72 százalékát szinte azonnal értékesítették. A negyedéves tranzakciók adatai alapján elmondható, hogy nem csak bővült, de fel is gyorsult az ingatlanpiac, az értékesítési idő a használt házak és lakások esetében is lerövidült az előző év első negyedévéhez képest.

Jelentős drágulást észlelhetünk országosan a panellakásoknál, a fővárosi panelotthonok átlagos négyzetméterára Budán 24, Pesten 18,7 százalékkal nőtt 2022 elején. A téglaépítésűeket Budapest egész területén magasabb áron kínálták, mint tavaly ilyenkor, Kelet- és Nyugat-Magyarországon azonban mérséklődött ezen ingatlanok átlagos négyzetméterára.

Az erős kereslet következtében a Duna House a következő időszakban sem számít a nominális árak csökkenésére. Az ingatlanpiac átrendeződni látszik, az újépítésű árak jelentős növekedése miatt várhatóan egyre több lakáskereső fog használt ingatlant vagy albérletet választani, ezzel megtámasztva a befektetői kereslet alapjául szolgáló bérleti piacot is.

Kapcsolódó cikk Tárazzon be forintból, kilőttek az albérletárak! A válság előtti magas szintre tértek vissza a lakásbérleti díjak és további drágulás lehet. Nyugat-Európában is egyre többet kell fizetni a lakhatásért.

A jelzáloghitel-piac a lakáspiaccal együtt bővült, az MNB tényadatai és az elmúlt hónapok DH becslése alapján negyedéves tekintetben ez 320 milliárd forintot jelent, amely 37 százalékos emelkedés mutat 2021 első negyedévéhez képest. A Duna House Pénzügyek adatai szerint az átlagos hitelnagyság az ország minden területén nőtt a 2022 január-március közötti időszakban. A piaci tapasztalatok alapján a hitelfolyósításnál is erősebben bővült a beadások száma, így várhatóan a következő hónapokban is nagyon erős hitelpiaci számok érkeznek majd.

Ennek fényében érdekes megnézni, hogy hol tart ma Budapest a közép-és kelet-európai bérlakásépítési piacon. Az Otthon Centrum szerint a Baltikum a bérlakás befektetők paradicsoma, Budapest kicsit lemaradt. A kontinensen Rigában és Vilniusban tudják a legmagasabb hozamszintet realizálni a befektetők a bérlakás piacon, míg a legdrágábban Genfben és Londonban lehet bérelni egy négyzetmétert.

A legmagasabb lakásbérleti hozamok a balti országok nagyvárosaira jellemzőek, derült ki a több európai nagyvárosban aktívan befektető Catella legfrissebb összegzéséből. Különösen Riga és Vilnius emelkednek ki, ahol 5,25 százalékos a bérleti hozamszint. Ezekben a nagyvárosokban jellemzően 10-11 eurós fajlagos bérleti díjakkal találkoznak a bérlők, míg a lakások vásárlásakor egy négyzetméterért átlagosan 1800 eurót kell fizetni. Az észt fővárosban, Tallinban 5 százalékos a hozam, itt az átlagos fajlagos bérleti díj havonta 13,2 euró, a lakásár egy négyzetméterre vetített értéke pedig középértéken 2100 euró.

Ugyancsak 5 százalék körüli hozamokat mértek a lengyel régióközpontokban. A vidéki nagyvárosokban jellemzően 11-13 euró körül szórnak a havi bérleti díjak, míg Varsóban ez kicsivel 14 euró alatt marad. A lakásárakban hasonló eltérés tapasztalható: a legdrágább Varsó, ahol majdnem 3000 euró már az átlagos lakásár egy négyzetméterre vetítve. Prágában az európai nagyvárosokhoz hasonlóan 3,5 százalékos hozamszinttel kalkulálhatnak a befektetők, az átlagos bérleti díj havonta négyzetméterenként 12,4 euró, a lakásvásárláskor a négyzetméterár középértéke 3740 euró a cseh fővárosban a Catella adatai alapján.

A legdrágább bérlakások Európában Genfben (30,8 euró/négyzetméter/hó), Londonban (30,7 euró/négyzetméter/hó), Luxemburgban (30 euró/négyzetméter/hó), Párizsban (28,8 euró/négyzetméter/hó), Zürichben (27 euró/négyzetméter/hó), Dublinban (26,1 euró/négyzetméter/hó), Amszterdamban (25 euró/négyzetméter/hó), Koppenhágában (22,5 euró/négyzetméter/hó) vannak; a német városok közül München vezet, ahol kicsivel 20 euró feletti a fajlagos havi bérleti díj. A lakásárak hasonlóan magasak, ami hozzájárul ahhoz, hogy a hozamok jellemzően 3 százalék alatt maradnak. Ehhez képest Berlinben (14 euró/négyzetméter/hó) vagy Bécsben (13,9 euró/négyzetméter/hó) relatíve olcsón lehet lakást bérelni.

Kapcsolódó cikk Jön a 1,5 millió forintos négyzetméterár a lakáspiacon Minden a további drágulás felé mutat.

A hazai bérlakáspiac ennél is kedvezőbb, főleg, ha euró alapú jövedelemmel rendelkezik a bérlő és ki tudja használni az évek óta gyengülő forintot, amely az orosz ukrán háború első heteiben - igaz csak egy rövid időre - már a 400-as szintet is megkóstolta az euróval szemben. Budapest belső kerületeiben az átlagos fajlagos bérleti díjak 3300 Ft/hó/négyzetméter (ez mai árfolyamon mintegy 9 euró/hó/négyzetméter), a budai kerületekben alig egy euróval több, forintban 3650 Ft/hó/négyzetméter, míg a vidéki régióközpontokban ennél kedvezőbb 1800 – 2000 Ft/hó/négyzetméter sávban lehet bérelni lakásokat az Otthon Centrum friss bérbeadási adatai alapján, ezek az értékek régiós összevetésben is olcsónak számítanak.