Így teljesített a világjárvány és az összeomló olajár mellett a Mol

Miközben súlyos veszteséggel zárta az első félévet a Mol, a társaság működése stabil, köszönhetően annak, hogy a szabad cash flow pozitív volt a második negyedévben is. A koronavírus-járvány, a gazdasági visszaesés és az összeomló olajárak mind hatással voltak a társaság működésére. A vállalat a második félévre is kedvezőtlen gazdasági környezettel számol.

Kihívásokkal terhes negyedévet zárt a Mol-csoport, ami a társaság számaiban is tükröződött. A vállalat 113,9 milliárd forint (353 millió dollár) tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredményt (EBITDA) ért el az idei második negyedévben, ami dollárban számolva 44 százalékos, forintban 38 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest; a féléves tiszta EBITDA 305,2 milliárd forint (975 millió dollár) lett, dollárban 15 százalékkal, forintban 6 százalékkal kevesebb, mint tavaly az első hat hónapban.

A csoport nettó vesztesége a második negyedévben 41,5 milliárd forint (142 millió dollár) volt, a tavalyi második negyedévi 77,8 milliárd forintos (270 millió dolláros) nyereség után. Az első fél évet 90 milliárd forintos (294 millió dolláros) veszteséggel zárták, szemben a tavalyi hasonló időszak 126,4 milliárd forintos (444 millió dollár) nyereségével.

Közleményében a vállalat jelezte, hogy a Mol-csoport 2020-ra vonatkozó 1,5 milliárd dolláros beruházási iránymutatásán nem változtatnak, ami pozitív egyszerűsített cash flow termelést tesz lehetővé 2020-ban. Pozitívum volt, hogy a vállalatcsoport egyszerűsített szabad cash flow-ja még a kihívások ellenére is pozitív maradt a második negyedévben is, és a féléves szintje csaknem ugyanakkora -356 millió dollár –volt, mint az előző évben. Mindeközben a nem-stratégiai beruházási költségeket jelentősen visszafogták a pandémia és az azt követő gazdasági válság miatt. A Mol-csoport új EBITDA iránymutatást adott 2020-ra, 1,7-1,9 milliárd dollár közötti értékkel, ami a kedvezőtlen külső környezet fennmaradását feltételezi a második félévre is.

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató azt hangsúlyozta az eredmények kapcsán, hogy a Molnak eddig ismeretlen kihívásokkal kellett 2020-ban megküzdenie, és arra is figyelnie kellett, hogy megőrizze pénzügyi egyensúlyát és erejét. Értékelése szerint a vállalat eddig sikerrel vette az akadályokat. Kiemelte, hogy munkatársaik egészségesek és biztonságban vannak, piacainkon biztosították ügyfeleik folyamatos ellátását még a válság legnehezebb pillanataiban is. Sőt, ezen körülmények között is sikerült pozitívan tartani egyszerűsített szabad cash flowt. Szerinte mindez kollégáik minőségi munkájának és a vállalat rugalmas üzleti modelljének köszönhető, és ez tovább erősítette azt a meggyőződését, hogy a jövőben is sikerrel fogják venni az akadályokat.

Így teljesítettek a legfontosabb üzletágak

A Mol értékesítési nettó árbevétele 823,9 milliárd forint (2587 millió dollár) volt a második negyedévben, a tavalyi második negyedévi 1341 milliárd forint (4665 millió dollár) után. Az első fél évben nettó 1943,4 milliárd forint (6233 millió dollár) árbevételt értek el, míg tavaly az első hat hónapban 2483,4 forintot (8746 millió dollárt).

Az upstream (kutatás-termelés) üzletág EBITDA-ja 35,5 milliárd forintra (112 millió dollár) csökkent a második negyedévben, és 91,6 milliárd forintra (297 millió dollár) az első fél évben, miután az olaj- és gázárak az egész világon összeomlottak.

A downstream (feldolgozás-kereskedelem) üzletág tiszta EBITDA-ja jelentősen, 36,57 milliárd forintra (110 millió dollárra) csökkent a második negyedévben, miután a finomítói marzsok negatívra fordultak május közepén. A nagyon erős első negyedévet a működést érintő komoly kihívások és példátlan ár- és marzsmozgások követték a második negyedévben. A fél évet tekintve jobbak az eredmények, a tiszta EBIDTA 0,5 százalékkal magasabb a tavalyi eredményhez képest - ismertette a Mol, hozzátéve, hogy a petrolkémia hozzájárulása továbbra is erős volt.

A fogyasztói szolgáltatások üzletág EBITDA-ja 35,3 milliárd forint (111 millió dollár) lett a második negyedévben, forintban számolva szinten maradt, dollárban számolva 6 százalékkal csökkent, a költséghatékonyságot szolgáló intézkedések szinte teljesen ellensúlyozták a járványhelyzet miatti kieséseket a közlemény szerint. Érdemes kiemelni, hogy ez az üzletág egyre fontosabb szerepet tölt be a társaságnál, hiszen ezúttal az elért eredmény megközelített a két klasszikusan legfontosabb tevékenység az upstream és a downstream számait.

A gázszállítási üzletág EBIDTA-ja a nagy kapacitáslekötés és az alacsonyabb működési költségek eredményeképpen csaknem megduplázódott a tavalyi időszakhoz képest, 14,3 milliárd forint (45 millió dollár) lett a második negyedévben, illetve 36,1 milliárd forint (116 millió dollár) az első fél évben.

Ami a jövőt illeti a stratégiai irányok változatlanok maradnak, ugyanakkor a társaság menedzsmentje szerint a jelenlegi körülmények miatt szükség van a priorítások átgondolására, a pénzügyi keretrendszer újragondolására, a hosszú távú stratégia, valamint a rövid-és középtávú taktikai és pénzügyi terv megújítására. A válságra tekintettel a pénzügyi célok a következő néhány évre vonatkozóan visszavonásra kerültek. Ugyanakkor továbbra is a vállalat legfontosabb célja, hogy újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA pozitív maradjon, így elegendő pénz álljon rendelkezésre ahhoz, hogy a szükséges üzletmenet fenntartsák, valamint az alacsony szén-dioxid kibocsátású világra való áttéréshez szükséges beruházásokat finanszírozni tudják. A Mol azt is hangsúlyozta, hogy mindemelett fenn kívánják tartani erős pénzügyi helyzetet és mérleget.