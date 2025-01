Inflációkövető államkötvény helyett hozamkövetőt vegyünk?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Ha nem érkezik jobb inflációkövető kötvény az állampapírunk lejáratáig, kamatfizetéséig, akkor is van mentsvár, vannak más változó kamatozású kötvények. Ezek hozama kedvező esetben sokkal többet tehet hozzá az inflációhoz, mint a jelenlegi inflációkövető papíroké. Új papírokra azonban mindenképpen számíthatunk, kérdés, milyen feltételekkel.

Az állam szerint „2025-ben sem találni az állampapírhoz hasonló biztonságú, likvid befektetést, vagyis érdemes továbbra is az állampapírok között válogatnia annak, aki biztonságban akarja tudni a megtakarítását”. Ám mivel 2024-ben átlagosan 3,7 százalék volt az infláció, a Prémium Magyar Állampapír sorozatok (PMÁP-ok) a kamatprémiumuktól függően évi 3,95-5,2 százalékos kamatot fizetnek majd (a következő kamatperiódusban, vagyis 2026 elején).

