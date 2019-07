Kétmilliárdos szerződést ütött nyélbe az OTT-One - de kivel?

Az OTT-ONE a mai napon megkötötte eddigi működésének legnagyobb összegű szerződését, közel 2 milliárd forint értékben. A szerződés értelmében egy magyarországi megrendelő számára hajt végre innovatív informatikai és információbiztonság-technológia fejlesztéseket a vállalat. Ugyancsak a mai napon a tőzsdei társaság menedzsmentje arról határozott, hogy a megnövekedett piaci és befektetői érdeklődésre való tekintettel a vállalat 5 millió darab részvénnyel nyilvános kibocsátást hajt végre a Budapesti Értéktőzsdén. A BÉT-en ma fel is függesztették a kereskedést a cég papírjaival, amit 14.30-kor állítottak vissza.

Mérföldkőhöz érkezett az OTT-ONE Nyrt., amely a mai napon megkötötte az első milliárdos nagyságrendű IT szerződését egy magyar megrendelővel. A keretszerződés összesen 1 milliárd 935 millió forintról szól, amely jócskán meghaladja a vállalat tavalyi teljes árbevételének értékét is. A megrendelés speciális és innovatív informatikai, valamint információbiztonsági fejlesztésekről szól. A fejlesztési munkálatok bizonyos részei 2020-ban járnak majd le, ugyanakkor a vállalat várakozása az, hogy a fejlesztési munkálatok több mint fele még az idei évben teljesítésre kerül. A fejlesztési munkálatok során az OTT-ONE saját védett és minősített szerverparkját is hasznosítja majd.

„Az OTT-ONE egyedi fejlesztési megoldásai a hazai és a nemzetközi IT szektorban egyaránt keresettek, ugyanakkor kifejezetten nagy öröm és elismerés, hogy az első igazán nagy összegű IT szerződést egy magyar megrendelővel írtuk alá. Nagy szó továbbá, hogy a megrendelés összértéke több száz millió forinttal meghaladja a tavalyi évi teljes árbevételünket. A későbbiekben azon dolgozunk majd, hogy minél több hasonló volumenű szerződést kössünk, akár külföldön is” – mondta el Májer Bálint, az OTT-ONE vezérigazgatója a szerződéskötés kapcsán.

Az Index ma reggeli cikkében azt olvasni, hogy pletykák szerint ez a társaság is a T-Systemsszel lép valamiképpen szövetségre. A most bejelentett közel kétmilliárdos szerződés nagyobb, mint az OTT-One tavalyi egész éves 1,7 milliárdos árbevétele. A cég árbevétele folymatosan nő, ahogy 2017-es 111 milliós profitja is 215 millióra hízott tavaly.

A cég korábban HybridBox, majd Fuso néven próbálkozott, alapvetően élő közvetítések technológiai szolgáltatójaként, illetve, amolyan set-top-box forglamazójaként, akkor kevés sikerrel. Az első nagyobb megrendelése a Telenor MyTv szolgáltatása volt, már OTT-One néven. A cég azóta gyakorlatilag mindenféle trendinek számító IT-bizniszben észrevéteti magát az alaptevékenységnek számító videostreamingen kívül is: szerverberuházás, mesterséges intelligencia, Big Data, Internet of Things, machine learning, rendszámfelismerő szoftver, blokklánc alapú IT biztonsági modul, vénaszkenner, újfajta CNC berendezés, stb. Erről a G7 írt korábban cikket.

A cég beszámolói szerint míg 2017-ben a bevételek 56 százalékát adta a videotartalom és -kiszolgálás, 18 százalékát a fejlesztés, médiaelemzés, marketing, 26 százalékát az IT biztonság, 2018-ra az 1,7 milliárdos bevételnek már csak mintegy 35 százaléka, azaz 592 millió forint származott videotartalom és -kiszolgálásból, és az IT-biztonság vált a cég fő bevételi forrásává: a 923 milliós bevétel a teljes forgalom 54 százalékát tette ki. A a fejlesztés, médiaelemzés, marketing pedig mindössze 11 százalékra, 183 millió forintra rúgott.

IPO-ra készül a vállalat

Az OTT-ONE a mai napon a korábban bejelentett nyilvános tranzakcióhoz kapcsolódóan is bejelentést tett. A társaság idén júniusban tájékoztatta a befektetőket, hogy megkezdi egy nyilvános, a Budapesti Értéktőzsdén szervezett aukció lebonyolítását, amelynek keretében értékesít majd saját részvényeket. A tranzakció bejelentése nyomán ugyanakkor oly mértékű befektetői érdeklődést tapasztalt a vállalat menedzsmentje az OTT-ONE részvényei iránt, amely alapján úgy látta, hogy a korábbi elképzelésekhez képest jóval nagyobb összegű tőkét vonhat be a tőzsdén keresztül a fejlesztési terveihez. A nagyobb összegű forrásbevonással a társaság a korábbi tervekkel szemben nagyobb ütemű növekedést és fejlődést érhet el.

A közel egy hónapja bejelentett nyilvános aukció során megvásárlásra felkínált 3 millió részvény – a megnövekedett befektetői érdeklődések tekintetében – kevésnek bizonyult, így a menedzsment jelenlegi álláspontja szerint nagyjából 5 millió darab részvényt értékesít majd a társaság. Tekintettel arra, hogy 5 millió darab részvényt a jelenlegi tulajdonosi kör nem tud az OTT-ONE Nyrt. rendelkezésére bocsájtani, így – visszautasítva az iSRV Zrt. kölcsönügyletre vonatkozó ajánlatát – nyilvános aukció helyett nyilvános részvénykibocsátás keretében emel tőkét a vállalat.

Az ütemezésben lényeges eltérés nem várható: a forrásbevonás célját felvázoló összevont tájékoztató készítési kötelezettség mindkét esetben fennáll, annak előkészítése már folyamatban van, a jegyzési időszakra pedig az összevont tájékoztató Magyar Nemzeti Bank általi jóváhagyását követően, várhatóan 2019 őszén sor kerülhet. Az Igazgatóság határozott szándéka továbbá, hogy a korábban kommunikált, részvényenkénti minimum 250 forintos áron bocsásson ki részvényeket. A Társaság befektetési szolgáltatója nem változik, az továbbra is az Equilor Befektetési Zrt.

„Az a befektetői kör, aki a nyilvános aukció bejelentése óta jelezte felénk igényét, láthatóan hosszú távon hisz a magas árfolyamban, ezért is látják úgy, hogy befektetőként támogathatják a vállalat hosszú távú építkezését. A közel 2 milliárd forint értékű szerződés, a további, folyamatban lévő tárgyalások, illetve a megnövekedett befektetői érdeklődés számunkra mind azt jelzi vissza, hogy a vállalat által megkezdett út a helyes, és ez az, amelyen folytatnunk kell a növekedést” – tette hozzá Májer Bálint vezérigazgató.

Mint ismeretes, a nyilvános tranzakció kettős célt szolgál: egyrészt a befolyt forrásból a vállalat a jövőbeni növekedési terveit kívánja finanszírozni, másrészt pedig – amennyiben a tranzakció során minimum 100 millió forint összegben jegyeznek részvényt a befektetők –, teljesül a BÉT Prémium kategóriájába történő átlépés egyetlen, eddig még nem teljesített feltétele is. Ugyanakkor a vállalat csak a Standard kategóriában való működésből levont tapasztalatokat követően fogja kérvényezni a társaság törzsrészvényeinek átsorolását a Prémium kategóriába.

A cég most eléri a 250 forintos célárat, éppen ennyiért kereskednek vele, ami azt jelenti, hogy piaci kapitalizációja 8,9 milliárd, azaz ennyit ér a befektetők szerint a cég. Tekintve, hogy a profitja 215 millió volt, ez azt jelenti, hogy 41 évnyi profitnak megfelelő értékű a mai kereskedési áron az OTT-One. A piacon kevés olyan cég van, amit 10 éves eredményüknél többre értékelnek.