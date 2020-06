K&H Alapkezelő: az igazság pillanatára még várni kell

A drágulás kitart, a piaci szereplők nem foglalkoznak a rossz hírekkel, mondván, „ennél csak jobb lehet”. A divergencia továbbra is ott van a piacon, miközben az S&P 500 részvényindexe a márciusi mélypontokról több mint 40 százalékos pluszt halmozott fel, a legfontosabb – német és amerikai – kötvényhozamok maradtak ott, ahol voltak. Vagyis a részvénypiacok kedvező kilátásokat mutatnak, a kötvénypiacok pedig sötét jövőt. A piaci helyzet továbbra is bizonytalan, éppen ezért az óvatosságnak van helye.

„Ennél csak jobb lehet” – leegyszerűsítve ez a jelmondata a piaci befektetőknek a részvénypiacokon. „Azaz vásárolnak rendületlenül, akkor is, ha megjelenik egy-egy rosszabb adat. Újra és újra felsorakoznak a vásárlói oldalon, részben az járvány utáni enyhítéseknek köszönhetően és bíznak a fellendülésben” – jellemezte az elmúlt hetek piaci eseményeit Kovács Mátyás, a K&H Alapkezelő szenior portfoliómenedzsere.



Az sem szegte kedvét a részvénypiaci vásárlóknak, hogy hidegháborús csata jeleit mutatja az Egyesült Államok és Kína viszonya. Továbbá az amerikai zavargások sem állították meg a részvénypiaci emelkedést. A részvénypiaci szereplők ráadásul bíznak abban, hogy a jegybankok szükség esetén úgyis újra lépnek. „Beszédes, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fednek igen komoly muníciója van. A mérlege ugyanis 7000 milliárd dollárra hízott pár hónap alatt. Ebből pedig lehet biztosítani a likviditást” – tette hozzá a szakember.

A K&H Alapkezelő szakértője azonban azt is elmondta, hogy a divergencia továbbra is állandó szereplő. Ez pedig azt jelenti, hogy a részvénypiacok szárnyalása mellett a legfontosabbnak tekintett kötvényhozamok a mélyben ragadtak. A márciusi mélypontokhoz képest az S&P 500 több mint 40 százalékkal erősödött, ezzel szemben az amerikai és német 10 éves kötvény hozama továbbra is 0 közeli szinten maradt.

„Mindez azt jelenti, hogy a részvénypiacok mozgása kedvező kilátásokra utal, a kötvénypiac ellenben sötét jövőt áraz. Az igazság pillanata azonban előbb-utóbb el fog jönni, vagyis a következő hónapokban kiderülhet, hogy melyik piacnak lesz igaza” – fogalmazott Kovács Mátyás. A szakember szerint a részvénypiaci felfutás ellenére továbbra is óvatosan érdemes befektetni.