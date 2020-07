Kína felé kellett törlesztenie az Orbán-kormánynak hétfőn

Idén egyébként ez volt a magyar állam harmadik és egyben utolsó lejáró devizakötvénye , először január legvégén kellett egy tízéves futamidejű 2 milliárd dolláros kötvényt visszafizetni. Majd február végén egy 1 milliárd eurós kötvény járt le. A kormánynak legközelebb 2021. márciusában kell fizetnie a devizában kibocsátott értékpapírok után, rögtön két lejárat is esedékessé válik. Először március 22-én egy 30 milliárdos jenkötvény, majd 29-én egy 3 milliárdos dollárkötvény jár le, utóbbiból a tavaly év végi adatok szerint már előtörlesztett a kormány és 1,9 milliárdos tartozást tartott nyilván.

Még 2017 nyarán 1 milliárd renminbi összegben bocsátott ki nem Panda-, hanem gyakorlatilag dim sum -kötvényeket Magyarország. Elsőként bő egy évvel korábban (2016 áprilisában) adott el papírokat hazánk ázsiai befektetőknek, ám míg azokat a kötvényszleng Panda-kötvényeknek nevezi, a második - most lejáró - papírok dim sum-kötvényeknek feleltek meg. A kettő közötti különbség, hogy míg a Panda-kötvények Kínában, addig a lejáró papírok Hongkongban kerültek piacra - utóbbit hívják dim sum-kötvénynek.

Az Orbán-kormányt legfőbb motivációja az volt akkoriban, hogy várakozásai szerint a renminbi térnyerése esetén a kötvénypiac is olyan mértékben fog élénkülni, hogy idővel még az amerikai vagy az európai piac versenytársa is lehet. Ezért Magyarországon sokat nyerhet azzal, ha a keleti befektetők megismerik a magyar kötvényt és esetleg kialakul egy potenciális befektetői kör.

A magyar kormány 2016 tavaszán történelmi tettet hajtott végre azzal, hogy belépett a kínai kötvénypiacra, hiszen azelőtt közép-európai ország még sosem bocsátott ki jüanban denominált kötvényeket. Sőt, a lépés ritkaságát fokozza, hogy még a nagyobb gazdaságok is ritkán élnek ezzel a lehetőséggel.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!