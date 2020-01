Kötvények eladásából is gyűjt pénzt egy cseh cég budapesti szállodája megépítéséhez

A beruházás több mint 13 milliárd forintos költségét a legalább félmillió forintot fialtatni képes kisbefektetők is meghitelezhetik, az Europa Investment Property által évente 7,5 százalékos kamattal kibocsátott, 2022 végén lejáró kötvények lejegyzésével.

Kedvezőnek tűnő befektetési ajánlattal keresték meg telefonon az egyik olvasónkat, amelyet aztán kérésére email-ben is elküldtek neki. Eszerint hároméves lejáratú, évi 7,5 százalékos fix kamatozású kötvényt vásárolhat, amely negyedévente fizet kamatot, az elsőt rögtön már most, január 15-én.

A levélből az is kiderült, hogy a kötvények kibocsátója egy 20 éves tapasztalattal rendelkező, ingatlanberuházással és -fejlesztéssel – azon belül lakó- és kereskedelmi ingatlanok vásárlásával, felújításával – foglalkozó nemzetközi cég, az Europa Investment Property. Amelynek legújabb projektje – mint írták – "a Budapesten épülő InterContinental Hotel, 300 szobával, kávézóval, bárral és étteremmel", amelynek várható befejezése 2021. december, a teljes költségvetése pedig 40 millió euró (mai árfolyamon mintegy 13 milliárd forint).

Ez azért érdekes, mert jelenleg egyetlen InterContinental Hotel létezik Magyarországon, igaz, ez nem az, amelyet eredetileg, 1969-ben a Duna pesti partján megépítettek. Az ugyanis 1997-ben a Marriott-lánc tagja lett, s vette fel annak nevét, míg InterContinental-ra az addigi Forum Szállodát keresztelték át, miután az csatlakozott a névadó szállodalánchoz.

"Több céggel tárgyalunk és tavaly még az InterContinental is köztük volt, de azóta kikerült a potenciális üzletfeleink köréből" – közölte megkeresésünkre Hegyvári Bálint, az Europa Investment Property értékesítési vezetője. Kétségtelenül a kibocsátási tájékoztatóban a budapesti Hungária körútra tervezett szállodaberuházás céljaként már nincs nevesítve a Hotel InterContinental, helyette konferenciaszállodáról beszélnek.

A levélben még az a kijelentés is szerepelt, hogy a vállalati kötvényt – ahogy fogalmaztak – „a Nemzeti Bank biztosítja“, ezért első körben indokoltnak tűnt, hogy e témában a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) keressük meg.

Az MNB tud róla

A jegybank válasza szerint „a cseh Europa Investment Property CZ a.s. a Cseh Nemzeti Bank által 2019. május 28-án jóváhagyott, maximum 500 millió cseh korona keretösszegű kötvények nyilvános forgalomba hozatalához készült kibocsátási alaptájékoztatóját, valamint a tájékoztató kiegészítését az MNB-hez 2019. szeptember 19-én küldték meg". Abból, hogy egy cseh korona jelenleg 0,04 euró, arra lehet következni, hogy a cég a beruházási költség felét, 20 millió eurót kívánja előteremteni kötvények értékesítéséből.

A kibocsátási dokumentumokat az MNB nyilvántartásba vette, az a honlapján elérhető. Tudni kell, hogy az Európai Unióban érvényes szabályok alapján amennyiben az egyik tagország nemzeti bankja áldását adja egy kötvény kibocsátására, akkor az bármelyik másik uniós országban is szabadon értékesíthető. Ahhoz nem kell a szóban forgó ország jegybankjának a jóváhagyása, csupán azt be kell jelenteni nála és már kezdődhet is az értékesítés.

A befektetési ajánlatával magyar személyeket is megkereső Europa Investment Property HU Kft. kapcsán az MNB arra is felhívta a figyelmet, hogy a cég a cseh kibocsátó magyarországi kapcsolattartója. Ám az igazán érdekes az, hogy a jegybank kiemelte, a honlapon – többek között – a „Magyar Nemzeti Bank engedélyével” és a „Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott kötvény” fordulat szerepel a kötvényekkel kapcsolatban, „a kötvények nyilvános forgalomba hozatalához készült alaptájékoztatót azonban a Cseh Nemzeti Bank hagyta jóvá, a kötvények az MNB engedélyével vagy jóváhagyásával nem rendelkeznek, és az MNB által nem biztosítottak” – tette egyértelművé a magyar központi bank.

Kihangsúlyozva egyúttal azt is, hogy „a vonatkozó jogszabályok szerint az értékpapír nyilvános forgalomba hozatalával összefüggésbe hozható minden, a befektetők tájékoztatását szolgáló, a kibocsátó által reklámban vagy egyéb módon közölt információ kereskedelmi kommunikáció. A kereskedelmi kommunikációban foglalt információnak összhangban kell lennie a tájékoztató tartalmával.” Az MNB ezért felhívta az Europa Investment Property HU Kft. figyelmét a hivatkozott jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartására a kereskedelmi kommunikáció közzététele során. Az MNB kérte egyúttal, hogy a honlapról az MNB jóváhagyására vagy engedélyére utaló, illetve ehhez hasonló szövegrészeket haladéktalanul távolítsák el és az ilyen értelmű tájékoztatástól a forgalomba hozatallal összefüggésben a jövőben tartózkodjanak. A kötvények forgalomba hozatalának jogszerűségét az MNB továbbra is figyelemmel kíséri és – adott esetben a Cseh Nemzeti Bank bevonásával – megteszi a szükséges intézkedéseket.”

Az Europa Investment Property HU Kft. azóta maradéktalanul eleget is tett a magyar központi bank kérésének, és javította a honlap szövegét.

Nagyobb kockázat, magasabb hozam

A 7,5 százalékos hozamígéret a jelenlegi pénz- és tőkepiaci környezetben kiugrónak számít, ami nagy valószínűséggel annak is köszönhető, hogy, a hazai piacon a vállalati kötvények egészen tavaly júliusig ritkák voltak, mint a fehér hollók. Az azóta eltelt időben – az akkor indult jegybanki program keretében – ugyan már 16 magyar cég bocsátott ki effajta papírt, ám ezeket nem indokolt összehasonlítani a csehek kötvényével, lévén, hogy azokat többségében az MNB jegyezte le. Éppen ennek köszönhető, hogy ezen, úgynevezett növekedési kötvények is jóval alacsonyabb hozamot ígérnek, mint az Europa Investment Property-é, a legmagasabbat, évi 3,82 százalékot érdekes módon ugyancsak egy ingatlanfejlesztő, a Cordia kínál.