3 hónapja áll NAV-végrehajtás alatt az immár Mészáros Lőrinchez köthető cég

A múltban már többször előfordult, hogy az Est Mediának társasági adó (tao)-tartozása keletkezett, azokat azonban eddig rendre rendezte, ha nem a később befolyó bevételekből, akkor hitelből – reagáltak lapunk érdeklődésére a társaságnál a NAV honlapján és a cégiratokban egyaránt fellelhető információra. Az Est Media gyakorlatilag kiürült társaság, érdemi tevékenységet 2016 végétől nem végez. A tao-adóssága szempontjából a helyzet most annyiban speciális, hogy a cég éppen egy jelentős átalakulás előtt áll, s logikusnak tűnik, hogy csak annak lezárulta után, amikor forrás jut, egyenlíti ki a tartozását.

NER-es háziverseny? NER-es háziverseny?

A szóban forgó jelentős változás – mint arról az Mfor.hu is beszámolt – keretében Magyarország egyik vezető informatikai cégcsoportja, a Delta Systems Kft. éleszti fel az egy ideje alvó cégnek számító Est Mediat. Méghozzá oly módon, hogy a kft-t is magában foglaló Delta Csoport holdingcége, a Deltagroup Holding Zrt. 26,25 milliárd forintot nem pénzbeli hozzájárulásként az Est Media rendelkezésére bocsát. Az apport ellenértékeként az Est Media alaptőke-emelés keretében 125 millió darab, 210 forint kibocsátási értékű, „A” sorozatú törzsrészvényt bocsát ki, amelyet a Deltagroup Holding Zrt. jegyez le.

Az ebből befolyó pénzt 2,35 milliárddal megfejelve veszi meg – összesen tehát 28,6 milliárdért – az Est Media a Delta Systems Kft-t, a július végén aláírt, kötelező érvényű megállapodás szerint legkésőbb 2019. december 20-áig. A 2,35 milliárdról az Est Media kölcsönszerződést kötött részvényesével, a GlobTerm Kft.-vel, amelyben az utóbbi kötelezettséget vállalt arra, hogy ezt az összeget határidőben az Est Media rendelkezésére bocsátja. E részvényesi kölcsön hosszú lejáratú, visszafizetésének határideje 2024. december 31., kamata évi 3 százalék. A GlobTerm Kft. a szerződésben vállalta továbbá azt is, hogy amennyiben a kölcsönnyújtási kötelezettségét nem teljesítené határidőben, úgy 500 millió forint meghiúsulási kötbért fizet az Est Mediának.

A Delta-tranzakcióra az Est Media rendkívüli közgyűlés október 1-jén adta áldását. Emellett arra is, hogy a cég neve majd Delta Technologies Nyrt.-re változik, székhelye pedig átkerül a Delta Csoport budapesti irodájába. Egyúttal hat új igazgatósági (it) tagot is választottak.

Az it új elnöke, Papp István nagy név a szakmában, ő volt a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója. Az it-tagok közül Szlankó János az ismertebb, az alapítója volt a KFKI Rendszerintegrációs Zrt.-nek, amely a rendszerváltást követően az ország legnagyobb rendszerintegrátora volt, s az ő jogutódja lett a T-Systems Magyarország Zrt. Hetényi László 1979-1988 között a Belügyminisztérium hivatásos tisztjeként tevékenykedett. Márpedig az informatikában a jó rendőrségi kapcsolatok azért kiemelten fontosak, mert a különböző belügyi nyilvántartások, gépkocsival, iratokkal, vagy idegenrendészettel kapcsolatos adatbázisok olyan hatalmas rendszerek, amelyekhez szállítani jelentős forgalommal és presztízzsel bír – emelte ki az Index.hu korábbi cikke.

A hivatalos cégiratok szerint az Est Media alaptőkéje már augusztus 1-jén 121,8 milliárd forinttal, 201,24 milliárdra emelkedett.

November közepén írt arról a HVG, hogy fiktívnek tartott számlák miatt, költségvetési csalás gyanújával nyomozást indított a NAV a Delta Systems Kft. ügyletei miatt, és 1,3 milliárd forintot zárolt a cég vagyonából, amire az Est Media-részvények árfolyama nagyot zuhant. Az Est Media ezt követően kiadott közleményében azt írta, a Delta Systems Kft. megítélése szerint a folyamatban lévő vizsgálat reményeik szerint csak átmenetileg befolyásolja a cég működését, így a tranzakció zárását nem. Az eljárással érintett támogatási szerződésen alapuló kapacitásbővítési projekt megvalósulását a Pénzügyminisztérium és az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) megvizsgálta és azt lezárásra javasolta. Egyúttal haladéktalanul megteszik a jogi lépéseket a NAV-vizsgálattal kapcsolatban. Ugyanakkor az Est Media azt is egyértelművé tette, hogy a Delta Systems Kft.-vel kötött szerződése az ilyen és ehhez hasonló helyzetek esetére ad kellő védelmet jelent a számára.

Volt részvényes az Est Mediaban az idén januárban elhunyt Andy Vajna, amelynek egyik cége, az AV Investments közvetve, a Park Teniszklub egyik leányvállalatának, a Dynamopestnek a megvásárlásán keresztül jutott 5,2 százalékos részesedéshez. Nemrég pedig a hvg.hu számolt be arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat is rendelkezik Est Media-részvényekkel, amelyeket a cég ellen 2017-ben indult csődeljárás lezárultával kapott a hitelezői követeléséért. Ez eredetileg közel 66 millió volt, de azt a bíróság által jóváhagyott kényszercsődegyezség mindössze 1,6 millióra faragta.

Ám a jövőre nézve mégis csak két új nagybefektető megjelenése tekinthető nagyobb jelentőségűnek. Az Est Media november 20-án tette közzé a Budapesti Értéktőzsde honlapján, hogy Barna Zsolt és Antal Kadosa Adorján 6,5-6,5 százalékos részesedést szerzett, amelyet aztán alig nyolc nappal később további 3,5-3,5 százalékkal, 10-10 százalékra növeltek. Hogy mennyiért, arról nem szólt a fáma, s az árra a tőzsdei árfolyamból sem lehet következtetni, lévén, hogy az ügylet a parketten kívül köttetett. Azt azonban a két új tulajdonos nem rejtette véka alá, hogy összehangoltan járnak el, emiatt a befolyásuk együtt kezelendő, ami tehát ezek szerint már 20 százalék. Jelenleg kizárólag ők rendelkeznek az Est Mediában 5 százalék feletti – azaz bejelentésköteles – tulajdoni hányaddal.

Mindkettejük személye felettébb érdekes. Barna Zsolt az OTP Bank vezérigazgató-helyettese. A Bükkös-Projekt 2016 Kft.-ben tulajdonosként 2016 júniusában Paár Attilát és Pápai Csabát váltotta. Az Est Media-sztori szempontjából Paár személye az érdekesebb. Ő ugyanis Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak volt az üzlettársa. WHB Befektetési Kft. nevű cége vette meg Tiborcz Elios Zrt.-beli részesedését. A WHB a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház parkolóját építheti, amelynek alapkövét a szexvideós botránya miatt újraválasztását követően lemondani kényszerült Borkai Zsolt Paárral együtt tette le idén júniusban. S a Napi.hu írása szerint a Paár résztulajdonában lévő Fodor Építőipari Kft. az Euro Generál Zrt.-vel közösen nyert jogot közbeszerzésen arra, hogy közel 1,6 milliárd forintból bővíthetik a győri állatkertet. Utóbbi cégnek a Mészáros Lőrinc cégbirodalmi központja, az Opus Global Nyrt. is a gazdája.

De Barnának van más kapcsolódása is Mészároshoz. 2017 februárjától az igazgatósági tagja a TV2 Média Csoport Zrt.-nek, amelynek tulajdonosa Andy Vajna halálát követően, idén augusztusban a Magyar Broadcasting Co. Zrt.-t kivásárolva közvetve – a BusinessHelp Szervező, Tervező és Tanácsadó Kft. gazdájaként – a Mészáros jó barátja, Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója által tulajdonolt Abraham Goldman Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. lett.

Barna egy napon került a TV2 igazgatóságába Antal Kadosa Adorjánnal, aki azonban 2018 októberében távozott a testületből. Antal Kadosa Mészáros fontos bizalmi emberének számít, például az Opus Global felügyelőbizottságában 2017 májusától csaknem egy éven át szerepelt, emellett a számos közbeszerzésen kormánypárti vállalkozókat győzelemhez segítő Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. tulajdonosa, s övé az ugyancsak e terepen sikereket felmutató Provital Fejlesztési Tanácsadó Szolgáltató Zrt. több mint 50 százaléka.

S hogy miért jelenhetett meg Barna és Antal Kadosa az Est Mediaban közvetlenül a Delta Systems-tranzakció zárása előtt? Informatikai körökben biztosra veszik, hogy Mészáros Lőrinc és az utóbbi cégbirodalmától a 4iG-t függetlenítő Jászai Gellért között megromlott viszony vitte oda őket. Ami akár azt is jelentheti, hogy NER-es háziverseny alakulhat ki a hazai informatikai piacon. Ám forrásaink szerint nagyobb esélye van annak, hogy míg a közbeszerzések az azokon eddig is taroló 4iG felségterületei maradnak, addig az Est Media bőrébe bújó Delta alapvetően piaci babérokra tör, s mindenekelőtt a közép- és kelet-európai régióban terjeszkedne – ahogy azt már a deal július végi bejelentését követően ki is hangsúlyozták.

A Delta Csoport a 2018. július 1-jétől 2019. június 30-áig tartott pénzügyi évét 31,3 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 850 milliós adózás utáni nyereséggel zárta – derül ki a társaság hétfőn kiadott közleményéből. Ugyanebben az időszakban a december 20-án az Est Media tulajdonába kerülő Delta Systems Kft. 15,6 milliárd forintos forgalmat ért el, adózás utáni nyeresége pedig 695 millió lett.