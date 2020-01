Mibe fáj majd a madárinfluenza, mire készül Donald Trump?

Több aktuális téma is szóba került a Trend FM Reggeli monitor című műsorában, ahol kollégánk Király Béla volt a szakértő. Terítékre került, hogy a múlt héten ismertté vált madárinfluenzás eseteknek milyen következménye lehet a fogyasztók esetében, ahogy arról is volt szó, hogy az amerikai-kínai egyezmény aláírását követően mire készülhet Donald Trump.

A múlt héten derült ki, hogy előbb egy Komárom-Esztergom megyei pulykatartó gazdaság, majd egy Hajdú-Bihar megyei kacsatartó telep állatait kellett leölni, mert azok madárinfluenzával fertőződtek meg, és az állományban a betegség H5N8 altípusát mutatták ki. A szakértők szerint az enyhe őszi és téli idő miatt a vándormadarak később keltek útra, így a fertőzés most ütötte fel a fejét.

Rövid távon vélhetőleg nem lesz hatása a húsárakra, de ha a járvány tovább terjed, akkor minden bizonnyal a boltokban is szembesülünk ezzel, mondta el kollégánk, Király Béla. A helyzetet rontja az is, hogy setéshúsból is hiány van, az árak pedig meredeken emelkedtek. Az ősz folyamán ugyanis a Kínából induló, és a régiónkat is elérő sertéspestis miatt - ahol a betegséget észlelték, ott - az állomány jelentős részét leölték. A tapasztalatok szerint pedig a hazai fogyasztók a sertés és a baromfihúst egymással helyettesítik, így a madárinfluenza esetleges elterjedése esetén nem lenne olcsóbb alternatíva a vásárlóknak.

Kereskedelmi egyezmény után, Davos előtt

A piacokat megnyugtatta, hogy az Egyesült Államok és Kína a múlt héten végre aláírta a kereskedelmi megállapodást, amely azonban inkább egyfajta tűzszüneti egyezménynek tekinthető. Donald Trump számára jól jött, hogy látszólag eredményesen lezárta az általa két éve kezdett vámháborút, gyakorlatilag minimális vállalást téve. Igaz, a kínai politikusoknak sem kellett felelőtlen ígéreteket tenniük, hiszen a leginkább számon kérhető dolog, amit vállaltak az az amerikai import növelése. Nagy kérdés, hogy Donald Trump most Európa ellen is keményebben fog-e fellépni, erre ugyanakkor rövid távon kisebb esélyt látott a Trend FM műsorában szereplő kollégánk.

Ebből a szempontból is érdekes lesz egyébként a héten kezdődő davosi Világgazdasági Fórum, két éve ugyanis ott beszélt először arról az amerikai elnök, hogy vámok bevezetésével kellene szabályozni bizonyos kereskedelmi kérdéseket. A szakértők egy csoportja most sem tartja kizártnak, hogy valami meglepővel rukkol elő Donald Trump, a logikus azonban az lenne, ha a következő időszakban nem nyitna új frontvonalat, hanem a választási kampányra készülne.

A Világgazdasági Fórum témája lesz a társadalmi egyenlőtlenség is, ennek apropóján látott napvilágot egy kutatás, amely szerint a világ 1250 leggazdagabb emberének vagyona meghaladja a legszegényebb 4,6 milliárdét.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg: