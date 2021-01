Mit tudtak elérni az abszolút hozamú alapok egy olyan elképesztő évben, mint 2020?

Sok szempontból a csodák éve volt 2020 a tőkepiacokon, egyes befektetések értéke sohasem soha nem látott mélypontra süllyedt, másoké elképzelhetetlennek tűnő magasságokba. A tavaly tavaszi hatalmas és villámgyors tőzsdei áresés után az részvényindexek magukhoz tértek, és több index, például Amerikában vagy Németországban újabb történelmi csúcsokat ért el azóta.

Utólag visszapillantva hatalmas hozamokat lehetett elérni, ha valaki mélypontok közelében vásárolt. De aki próbálta már, azt tudja, hogy ezt nagyon nehéz a valóságban végrehajtani. Még a leghíresebb tőkepiaci guruk is csak ritkán találják el a nagyobb piaci mozgások alját vagy tetejét, ezért sokan meg sem próbálják azt. Lehet, hogy hosszabb távon a fundamentumok befolyásolják a tőzsdei árfolyamokat, de rövidtávon hatalmas, nagyon kiszámíthatatlan kilengésekre lehet számítani.

Mínusz 30 és plusz 30 között

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy aki néhány nappal korábban vagy később vásárolt például márciusban részvényeket, az tíz-tizenöt százalékkal is drágábban juthatott hozzájuk, mint aki a mélyponton tette. (Vagy adott el, netán shortolt.)

Hogyan viselték a hazai abszolút hozamú alapok ezt az évet? Ez az egyik legkockázatosabb alapfajta, amely többek között éppen a hasonló hegyek és völgyek meglovagolásában igyekszik jeleskedni. Amint a cikkünk végén látható táblázatból látszik, rendkívül különbözőképpen. A legnagyobb hozamú alapok közel harminc százalékot értek el egy év alatt. A skála másik végén viszont közel harminc százalékos mínuszok állnak, illetve egy alap még ebből a sávból is kilógott. Az alapok egyszerű, súlyozott számtani átlaga legalább szerény plusz volt, 1,7 százalék.

Legalább az alapok többsége nem veszített

Ez egyébként túlszárnyalta a Max Composite magyar államkötvény-index 1,4 százalékos tavalyi hozamát. De ez a hazai kis befektetők számára nem túl vonzó, mivel a lakossági államkötvények ennél jóval többet hoznak. Mégis fontos, mert sok alapkezelő alapjának teljesítményét valamilyen állampapír-indexhez méri. Másrészt az alapok jellemzően kötvényportfóliót is tartanak, nemcsak részvényeket vagy más kockázatos eszközöket. (Mint árupiaci termékek, devizapozíciók.)

Indexek hozama 2020-ban Index Hozam Összetétel BUX -8,76 magyar részvények MAX Composite 1,37 magyar államkötvények intézményeknek DAX 4,15 német részvények S&P 500 16,3 amerikai részvények Nasdaq 100 47,6 nagyobb amerikai technológiai cégek MSCI World 15,9 a világ részvénypiacai MSCI Emerging Markets 18,31 feltörekvő részvénypiacok

A 147 különböző befektetési alap-sorozatból 104 ért el pozitív hozamot, így azt mondhatjuk, hogy több mint kétharmaduk jól átvészelte ezt a rendkívül volatilis, nagy ingadozásokat hozó évet. (A listán az abszolút hozamú alapnak és származtatott alapnak besorolt alapok szerepelnek. A sorrend nem jelenti azt, hogy az előbb levő alapok vagyonkezelői jobb teljesítményt nyújtottak, mivel az egyes alapok befektetési politikája, portfóliója, kockázati szintje, volatilitása rendkívül különböző. Ezen kívül egyes alapok forintban, mások euróban vagy dollárban vannak denomináltva.)

Venni vagy eladni, ennyi az egész?

“Shortolni, vagy nem shortolni? Ez döntötte el az abszolút hozamú alapjaink sorsát” – írtuk majdnem pontosan egy évvel ezelőtt. Ez már 2019-ben is kulcskérdés volt, 2020-ban pedig még inkább az lett. Persze főleg a márciusi vérzivataros hónapban. (A részvények shortolása azt jelenti, hogy olyan eladási ügyleteket kötünk, amelyek a részvény esése esetén lesznek nyereségesek. A long pozíció vételt jelent, ennek a fordítottja.)

Az abszolút hozamú alapok kezelő így gyakran biztatják a befektetőket azzal, hogy alapjaik a származékos ügyleteken keresztül eső piacok esetén is pozitív eredményt érhetnek el. Ez így is van, de természetesen csak akkor, ha az alapkezelő el is találja a mozgási irányát. Ha eső piacon emelkedésre tett, vagy emelkedő piacon esésre, akkor természetesen veszít.

A Rotunda-rotáció

A lista elején álló MKB Rotunda havi jelentéseiből árfolyamából ítélve jól eltalálta az irányt, például februárban, márciusban shortolt, majd a hónap végére lezárta ezeket a pozíciókat.

Az alap a részvényárfolyamok csökkenésére számító pozícióit tartotta és kismértékben növelte februárban és a volatilitás növekedésére számító pozíciót vett fel február közepén. – Az EUR/HUF árfolyamcsökkenésére, valamint a CHF/HUF árfolyamcsökkenésére számító pozíció növekedett márciusban az alapban. Az alap a részvényárfolyamok csökkenésére, valamint a volatilitás növekedésére számító pozícióit teljes mértékben lezárta márciusban. (Forrás: havi jelentések)

Olcsón bevásároltak

Amint pár grafikonokon látható, néhány alap márciusban jó nagyot esett ugyan az összeomlásban, de utána annál meredekebb volt a felívelése. (Hasonló alakú az árfolyamuk, mint a “pipa” jel, amellyel nyugtázzák az elvégzett feladatokat.) Ez általában arra enged következtetni, hogy az alapkezelők márciusban vagy az azután következő hónapokban növelték részvénykitettségüket, és ezen az év végére szép nyereséget értek el.

Néhány alapnál pedig tavaly novembertől, vélhetően nagyjából az amerikai elnökválasztástól kezdve különösen magas áremelkedés figyelhető meg. A választás eredmény csökkentette a részvénypiacokra leselkedő kockázok számát, és szintén én sok befektetőt részvény vásárlásra késztetett.

(Ekkor kezdődött egy másik folyamat is, megjelentek az első oltások, és ez a hagyományos ágazatokat felértékelte az addig legnépszerűbb internetes üdvöskékhez képest.)

Az OTP kalandja az olajjal

Ami a lista végét illeti, mérete miatt is fontos az OTP Supra Alap, amelyik a korábbi években gyakran csúcsteljesítményével hívta fel magára a figyelmet. De volt már egy nagyon rossz időszaka 2015-ben is a svájci frank miatt, amit viszonylag gyorsan korrigálni tudott. Most leginkább az olajár összeomlása és az olajcégek esése okozták tavaszi mélyrepülését, amelynek csak egy részét tudta ledolgozni.

Az olajár-háború húzta le a Suprát A március eleji OPEC tárgyalások kudarcba fulladásának következtében az olajpiacon hatalmas esés bontakozott ki, amihez jelentős részvénypiaci árfolyamcsökkenés, az amerikai kötvényhozamok drasztikus esése, illetve a dollár értékvesztése párosult. Az OTP Supra Alap árfolyamát negatívan érintették a fenti árfolyammozgások, különösen az olajpiac irracionális zuhanása. Az orosz, illetve szaúdi kitermelők között váratlan árháború tört ki. Az OTP Supra Alap risk-on módban volt, eszközei között olaj vételi pozíciót, illetve Mol, Petrom és amerikai palaolaj részvényeket is tartott. Az alap célja továbbra is az, hogy a befektetésre minimálisan ajánlott 3-5 éves időtávon tudjon az állampapírokat meghaladó teljesítményt elérni – írta az OTP honlapja.

Áttételesen ugyan, de az olaj okozta a lista végén álló Axiom Plus alap árzuhanását is márciusban.

A több, mint 20%-os árfolyamesés a tőkepiacokon kialakult turbulens mozgásoknak köszönhető. Az alap befektetései között devizaopciós ügyletek is megtalálhatók, és ezen devizák közül a norvég korona árfolyamát nagyon nagy mértékben befolyásolja az olaj világpiaci árának drasztikus esése.

A kockázatok és mellékhatások

Összefoglalva azt mondhatjuk hogy kaptak tavaly az alapok hideget is, meleget is, ami persze egy ilyen évben nem csoda. Látszik, hogy ez az egyik legkockázatosabb alapfajta, amibe csak nagyon megfontoltan, tőkénk kisebb részével érdemes beszállni. Pozitív meglepetések és negatív csalódások egyaránt bőven érhetnek bennünket.

Az is előfordulhat, hogy egyes alapok egyes években a lista elején, máskor a lista végén helyezkednek el, az utolsókból lesznek az elsők vagy fordítva. Az alapkezelők ezeket a konstrukciókat legalább három-öt évre ajánlják, érdemes ezt is szem előtt tartani. Inkább a hosszabb, 3-5 éves hozamok rá figyelni, amelyeket szintén feltüntettünk a táblázatban. Tíz éve sajnos csak kevés alap működik, ezért ezt az oszlopot kihagytuk. (További adatokat a Bamosz.hu oldalon lehet tanulmányozni.)

Abszolút hozamú alapok 2020-ban (nyilvános, nyíltvégű, nem intézményi befektetési jegyek hozama 2020. december 31-ig) Alap neve Deviza 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam MKB Rotunda Abszolút Hozamú HUF 29,2 OTP Trend A HUF 27,7 10,6 9,9 Budapest Next Generáció HUF 18,6 9,1 5,8 Platina Delta HUF 18,5 14,4 13,4 HOLD Expedíció Származtatott HUF 17,2 Budapest Kontroll A HUF 16,4 4,4 3,0 HOLD Rubicon Származtatott HUF 15,9 11,4 8,2 OTP Sigma Származtatott A HUF 15,7 2,3 Diófa WM-3 Részalap HUF 15,3 5,1 5,8 HOLD Columbus HUF 15,1 8,1 5,2 OTP EMDA HUF 15,0 11,9 12,6 EQUILOR Magnus EUR EUR 14,5 -1,5 -1,2 EQUILOR Hydra Származtatott HUF 14,4 -0,8 Superposition Származtatott B HUF 11,4 4,8 ADÜTON Származtatott HUF 10,7 0,2 4,6 Superposition Származtatott C HUF 10,7 4,7 Citadella Származtatott B HUF 10,6 7,2 HOLD Orion Származtatott HUF 10,3 Superposition Származtatott A HUF 10,3 4,3 3,2 Citadella Származtatott A HUF 9,9 6,7 6,1 HOLD Alapok A. HUF 9,7 4,8 3,2 HOLD KOGA Alapok A. HUF 9,3 4,6 3,0 EQUILOR Optimus Alapok A. HUF 9,2 4,1 2,9 Accorde Abacus HUF 8,7 0,0 HOLD EURO Alapok A. EUR 8,3 4,0 2,3 Generali Triumph C USD 7,9 DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú A HUF 7,0 1,4 1,0 Platina Béta HUF 6,8 4,6 3,1 OTP Prémium Származtatott HUF 6,6 2,4 5,1 Platina Alfa HUF 6,6 2,9 2,4 Generali Triumph A HUF 6,5 Dialóg USD Származtatott USD 6,5 2,3 0,9 HOLD KOGA EURO Alapok A. EUR 6,3 3,1 1,9 Generali Triumph B EUR 6,0 2,7 2,0 OTP Prémium Származtatott Euró Alapok A. EUR 5,6 1,7 OTP Új Európa A HUF 5,5 1,1 2,9 Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap HUF 5,5 2,5 EQUILOR Fregatt Származtatott HUF 5,4 0,6 0,0 Generali Titanium Abszolút Alapok A. HUF 5,2 3,1 2,1 Aegon MoneyMaxx E EUR 5,0 0,8 Aegon MoneyMaxx R HUF 4,9 1,8 2,4 EQUILOR Private Wealth Management Származtatott HUF 4,9 1,5 0,5 MARKETPROG Bond C HUF 4,7 4,0 Diófa WM-2 Részalap HUF 4,5 2,5 3,0 OTP Abszolút Hozam A HUF 4,4 1,4 1,3 MARKETPROG Bond I HUF 4,2 3,4 7,2 OTP Új-Európa Euró ba Fektető EUR 4,1 0,4 1,9 Aegon MoneyMaxx U USD 4,0 2,4 Aegon MoneyMaxx P PLN 3,9 1,6 2,3 Aegon MoneyMaxx A HUF 3,8 0,6 1,5 AEGON Panoráma R HUF 3,6 2,2 -0,5 MARKETPROG Bond A HUF 3,3 2,5 6,3 AEGON Panoráma U USD 3,2 2,7 0,0 Diófa WM-1 Részalap HUF 3,2 2,7 2,5 Generali Spirit A HUF 3,2 1,3 1,7 CIB Talentum Total Return Alapok A. HUF 3,2 0,5 Raiffeisen Index Prémium HUF 3,2 -1,7 -0,3 Aegon MoneyMaxx C CZK 3,2 1,0 OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap EUR 3,1 0,6 0,3 Raiffeisen Hozam Prémium R HUF 3,0 1,7 Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok A. A HUF 3,0 2,3 MARKETPROG Bond EUR EUR 2,6 1,9 Accorde CVK2 C USD 2,5 2,9 CIB Euró Talentum Total Return Alapok A. EUR 2,4 -0,1 AEGON Panoráma P PLN 2,4 1,9 2,6 AEGON Panoráma A (HUF) HUF 2,3 1,0 -1,1 Platina Gamma HUF 2,3 5,4 4,2 Raiffeisen Hozam Prémium A HUF 2,3 1,0 1,0 Accorde Prizma HUF 2,3 2,5 Generali IPO HUF 2,2 2,1 2,1 AEGON Panoráma E EUR 2,1 0,6 -1,8 Accorde Cuvée A HUF 2,1 AEGON Smart Money HUF 2,0 1,0 1,7 Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok A. B EUR 1,9 1,5 Double Abszolút Hozamú Származtatott HUF 1,9 -4,3 Accorde Omega Származtatott Részalap HUF 1,9 1,9 AEGON Alfa R HUF 1,8 2,5 3,2 Aegon Maraton U USD 1,7 2,9 3,9 Budapest Paradigma HUF 1,7 2,0 2,0 AEGON Alfa U USD 1,7 3,1 Accorde CVK2 A HUF 1,6 1,2 Accorde CVK3 C USD 1,6 3,2 Accorde Sharp Származtatott Részalap HUF 1,6 0,9 Erste DPM Alternatív Alapok A. HUF 1,5 0,4 0,7 Takarék Abszolút Hozamú HUF 1,5 0,3 2,0 Accorde Prizma B EUR 1,4 MKB PB TOP HUF 1,4 0,7 2,6 Accorde Cuvée B EUR 1,3 Aegon Maraton R HUF 1,2 2,2 3,6 Alpha Orion P HUF 1,2 Alpha Orion A HUF 1,2 AEGON Alfa A HUF 1,0 1,5 2,3 Accorde CVK2 B EUR 0,9 0,6 Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú HUF 0,9 0,5 0,6 AEGON Alfa B PLN 0,7 2,3 3,0 Aegon Maraton A HUF 0,7 1,2 2,8 MKB Aktív Alfa Dollár USD 0,6 1,4 2,5 Accorde Global HUF 0,6 1,3 Accorde Prémium C USD 0,5 2,0 HOLD-VM C HUF 0,5 1,9 MKB Aktív Alfa HUF 0,5 0,1 1,6 HOLD VM A HUF 0,4 1,5 0,4 HOLD-VM B HUF 0,3 1,7 HOLD Széf USD Abszolút Hozamú USD 0,0 1,0 0,8 Aegon Maraton C CZK 0,0 0,5 AEGON Alfa E EUR 0,0 0,8 Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú C HUF 0,0 1,0 Accorde CVK3 A HUF -0,1 1,4 Alpha Norma P HUF -0,1 Accorde Prémium A HUF -0,2 0,5 AEGON Alfa C CZK -0,3 1,3 Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú A HUF -0,3 0,8 1,9 Aegon Maraton P PLN -0,3 1,7 3,1 Aegon Maraton E EUR -0,4 0,4 1,9 Alpha Norma A HUF -0,4 Accorde CVK3 B EUR -0,4 0,8 HOLD Széf Abszolút Hozamú HUF -0,6 -1,2 -1,0 Allianz Abszolút Hozamú HUF -0,6 0,7 4,0 HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú EUR -1,0 -0,8 -0,9 Raiffeisen Private Pannonia Alapok A. A HUF -1,1 1,0 1,3 Raiffeisen Private Pannonia Alapok A. B HUF -1,1 HOLD VM EURO Alapok A. EUR -1,2 0,2 -0,9 DIALÓG EURÓ Származtatott EUR -1,3 0,7 -1,6 DIALÓG Octopus HUF -1,3 2,6 -0,3 Accorde Prémium B EUR -1,4 -0,4 Dialóg Fókusz Származtatott HUF -1,6 -0,7 2,0 MKB Aktív Alfa Euró EUR -1,7 -1,2 0,3 Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok A. HUF -2,2 0,6 -0,2 Sovereign PB Származtatott HUF -3,3 3,2 3,0 Budapest High Yield Vállalati Kötvény HUF HUF -3,7 -1,3 0,8 PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Részalap EUR -4,1 OTP Új Európa B EUR -4,5 -4,2 -0,3 K&H Szikra abszolút hozamú származtatott HUF -5,1 -2,7 -0,4 Amundi Explorer Abszolút Hozamú I HUF -9,0 -2,7 1,3 Marketprog Multi Asset Vol.10 HUF -9,9 -1,2 -2,0 Amundi Explorer Abszolút Hozamú A HUF -10,0 -3,4 0,7 DIALÓG Octopus EUR EUR -10,6 -2,4 -3,0 OTP G10 Euró A HUF -12,6 -8,6 -2,3 Equilor Primus Alapok A. HUF -16,7 -8,2 -4,6 Reverse MAX A HUF -16,7 OTP G10 Euró B EUR -20,9 -13,5 -5,2 Himalája A HUF -22,0 HOLD HTM Származtatott HUF -26,5 OTP Supra Dollár Alapba Fektető USD -27,6 -4,2 OTP Supra Euró Alapba Fektető EUR -28,1 -6,1 -0,6 OTP Supra HUF -28,2 -5,6 0,2 Axiom Aplus Származtatott HUF -66,0 Súlyozatlan számtani átlag: 1,7 1,5 2,0 (Forrás: Bamosz-adatbázis, www.bamosz.hu)

