Nincs megállás, az OTP szakadatlanul veszi a saját papírjait

Már többször beszámoltunk az elmúlt hónapokban arról, hogy az OTP Bank aktívan vásárolja a saját papírjait. Az első nagyobb kör március-áprilisban zajlott le. Az akkor beszerzett részvények, illetve a bank tulajdonában lévő állomány egy része május közepén került át a társaság MRP szervezetéhez.

Az MRP-program keretében a munkavállalók juthatnak tulajdonrészhez, ez a társaság motivációs programjának egyik eleme. Az ilyen típusú juttatások esetében egyébként a szakértők két fontos tényezőt emelnek ki. Az egyik, hogy a dolgozók teljesítménye az árfolyamokban is manifesztálódik, így számukra is "kézzelfoghatóvá válik" a munkájuk eredménye. Természetesen emellett arról sem szabad elfeledkezni, hogy ez egy adózási szempontból is optimális módszer, így a nagyvállalatok számára vonzóbbá vált az utóbbi években.

A részvényvásárlások kapcsán az OTP Bank lapunk korábbi kérdésére azt jelezte, hogy a részvényeket az MRP Szervezet minden esetben javadalmazási célból vásárolja meg és részlegesen a menedzsment, részlegesen nem a menedzsment javadalmazására használják fel, mivel az MRP-résztvevők körében menedzsment és nem menedzsment tagok is vannak. Az MRP Szervezetnek ugyanakkor jogszabályból eredő tartási kötelezettsége van a megvásárolt részvények tekintetében, így a részvényeket javadalmazási célra többéves időtávban használják fel.

Érdemes megemlíteni azt is, hogy az MRP Szervezet már évek óta működik, ám ennek ellenére az utóbbi években csak jóval kisebb mennyiségben vásárolt a bank részvényeket. A legnagyobb pakkot 2015-ben gyűjtötték, akkor 21,6 milliárd forintot fordítottak e célra, míg a következő három évben 12-13 milliárdért vettek saját részvényeket. Az utóbbi évek legalacsonyabb összegét tavaly költötték ilyen célokra, hiszen csak 2,4 milliárd forintot fordítottak részvényekre.

Ha hosszabb távra visszatekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy 2008-ban vett az OTP nagy mennyiségben saját papírokat. Ez egyébként részben megmagyarázza a mostani folyamatokat is, hiszen akkor is súlyos árfolyamveszteséget szenvedett el a társaság, ahogy idén tavasszal is jelentősen csökkent a papírok tőzsdei ára. A bank közelmúltban tartott negyedéves tájékoztatóján Bencsik László vezérigazgató-helyettes is jelezte, hogy a korábbiaknál nagyobb mennyiségű vásárlásokra azért került sor, mert a bank menedzsmentje úgy véli, a papír alulértékelt.

Az OTP vezetője akkor arra is kitért, hogy a részvényvásárlásra korábban a jegybanktól kaptak engedélyt, ami egy adott időszakra és mennyiségre vonatkozik. Bencsik László ugyanakkor azt is jelezte, hogy ennek részleteit nem kívánják nyilvánosságra hozni, hogy ne befolyásolják a piacot. Így egyelőre nehéz megjósolni, hogy meddig veheti még saját részvényeit a bank, és milyen mennyiségben. A féléves adatok azt jelezték, hogy az OTP helyzete stabil, és amennyiben a várakozásaiknak megfelelően 2021-ben valóban jön egy erőteljes gazdasági visszapattanás, akkor elképzelhető, hogy a most összevásárolt részvénycsomag átlagáránál magasabban fognak majd forogni a papírok a tőzsdén.