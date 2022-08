Rekorderedményről adott hírt a CIG Pannónia

A CIG Pannónia csoport 645 millió forint konszolidált adózott eredményt ért el az első fél évben, ami 27 százalékos növekedés a múlt év azonos időszakához képest - közölte a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján hétfőn.

Az MTI által szemlézett jelentés szerint biztosítási díjak 37 százalékkal, 14,9 milliárd forintra nőttek idén január-júniusban a tavalyi azonos időszakhoz képest, és a viszontbiztosítási díjakat nem tartalmazó nettó díjbevételek is 22 százalékkal emelkedtek.

Forrás: CIG gyorsjelentés Forrás: CIG gyorsjelentés

A jelentés szerint a stratégiai termékek növekedési dinamikája kiegyensúlyozott, a unit-linked, az ipari vagyon és a flotta casco biztosítások növekedése termékenként elérte az egy-egy milliárd forintot, a csoportos személybiztosítási értékesítés pedig meghaladta a 700 millió forintot éves összehasonlításban. A portfólió növekedésének alapját az új értékesítések adják.

Az adózott eredmény növekedése ellenére a saját tőke csökkent 3,2 milliárd forinttal 2022-ben, ennek elsődleges oka a beszámoló szerint az értékpapír-portfólión képződött nem realizált árfolyamveszteség.

A jelentésben kiemelték a második negyedévben az Euroleasing Zrt.-vel kötött húszéves stratégiai megállapodást, amelynek keretében az Euroleasing ügyfelei részére elérhetővé vált a CIG Pannónia vagyonbiztosítási és casco konstrukciói mellett hitelfedezeti biztosításterméke is. A termékportfólió fejlesztésével kapcsolatban jelezték: új utas- és lakásbiztosításokat vezettek be, köztük minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás terméket is.

Az MTI emlékeztet: a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír 269 forinton zárt pénteken, éves maximuma 425, minimuma 241 forint volt. Hétfőn nap közben is 269 forinton áll a tőzsdei árfolyam.