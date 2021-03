Újabb energiaszolgáltató megszerzését véglegesítette az OPUS

Az OPUS GLOBAL Nyrt. 2019 októberében jelentette be vételi szándékát a Tiszántúli Áramhálózati Zrt. megvásárlására. Az átfogó, mindenre kiterjedő átvilágítást követően a tőzsdei cég tavaly decemberben kötelező érvényű ajánlatot tett az E.ON Beteiligungen GmbH részére a TITÁSZ megvásárlására. A tranzakciós folyamat újabb fontos mérföldköve az adásvételi szerződés mostani aláírása.

A TITÁSZ Magyarország területének egyötödén üzemelteti az elektromos hálózatot, 2019-es adózott eredménye meghaladta az 5,3 milliárd forintot. A dinamikusan fejlődő kelet-magyarországi régióban az OPUS-csoport már rendelkezik energetikai befektetéssel: 2021. március 12-én jelentette be a tőzsdei társaság, hogy 49,57 százalékos részesedést szerez a TIGÁZ Földgázelosztó Zrt.-ben, amely tranzakció szintén a mai nappal lezárult. Az OPUS GLOBAL Nyrt. Magyarország keleti régiójára növekedési potenciálként tekint, a cégcsoport egyéb, helyi érdekeltségei pedig további szinergiákat is biztosítanak, amelyek kiaknázása révén a Társaság tovább szeretné növelni az energetikai cégeinek hatékonyságát. Az áram- és gázhálózati cégek kiszámítható, stabil bevételt biztosítva, jelentős mértékben járulhatnak hozzá a cégcsoport eredménytermelő képességéhez és fundamentumához, továbbá - a még nagyobb diverzifikációnak köszönhetően – válságállóbbá válik a cégcsoport.



A tranzakciókkal az OPUS GLOBAL Nyrt. irányítási jogot is szerez mind a TITÁSZ-ban, mind a TIGÁZ-ban, ezzel is hosszú távú elkötelezettségét kifejezve a hazai energetikai befektetések területén. A tőzsdei holdingnak ugyanis stratégiai célja, hogy hosszútávon a hazai energetikai piac meghatározó szereplőjévé váljon.



A tranzakció zárása, a szükséges hatósági engedélyek beszerzését és a szerződésben meghatározott zárási feltételek teljesítését követően 2021 harmadik negyedévében várható, ezt követően a társaság OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. néven folytatja tevékenységét.