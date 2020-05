Versenytársat kaphatnak a hazai bizalmi vagyonkezelők

A cégbíróság bejegyezte a Bizalmi Befektető Kft.-t, amelynek elnevezése arra utal, hogy a társaság bizalmi vagyonkezeléssel foglalkozik majd. E bizniszben jelenleg idehaza másfél tucat társaság utazik. Közülük a leghíresebb a TV2-őt birtokló Abraham Goldman, amely a Takarék-vezér Vida József tulajdona, de van ilyen cége jó barátja, s a Takarék-MKB fúzió kapcsán üzlettársa, Mészáros Lőrinc tiszakécskei partnerének, Szíjj Lászlónak is.

Ezzel szemben több cégnek is megvan a jegybanki licenchez szükséges 70 milliója, mégsem vágtak bele e bizniszbe. A Louise-2009 Zrt.-nek már 2017 szeptemberétől, a Bergman Kft-nek pedig 2018 októberétől, míg a tavaly karácsony előtt néhány nappal alakult Asset Treuhand Zrt.-nek 75 milliós a tőkéje.

Az MNB legfrissebb kimutatása kilenc bizalmi vagyonkezelőt tart nyilván. Nem szerepel köztük az AS International Bizalmi Vagyonkezelő Zrt., noha e cég a honlapján azt írja, hogy az MNB által kibocsátott engedély alapján végzi a tevékenységét. A tavaly szeptemberben bejegyzett céget két hónappal korábban alapította az Asholpa Holding Zrt., amely egyedüli részvényeseként a montenegrói Podgoricában élő, 78 éves Maurizio Ferrari van bejegyezve.

Azóta, hogy a Polgári Törvénykönyv 2014. március 15-ei módosítása Magyarországon is lehetővé tette az addig csak külföldön meghonosodott bizalmi vagyonkezelők létrehozását, több mint másfél tucat cég jött létre e tevékenységre. Persze ennél többen kezelhetik bizalmi jogviszony keretében mások vagyonát, csak azt nem cégszerűen teszik. Ilyennek az számít, ha egy vagyonkezelőnek egy évben két, egymástól független megbízója van. Ez esetben köteles a tevékenységéhez a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyét kérni, valamint teljesíteni az üzleti jellegű bizalmi vagyonkezeléshez szükséges, meglehetősen komoly tárgyi és személyi feltételeket. Egyebek mellett azt, hogy a bizalmi vagyonkezelőnek legalább háromféle szakemberrel – közgazdásszal, jogásszal, könyvvizsgálóval –, minimum 70-70 millió forint saját tőkével és pénzügyi biztosítékkal kell rendelkeznie. Mindezeken túl vannak elvárások az informatikai és nyilvántartási rendszerre vonatkozóan is, a kezelt vagyonelemekről pedig auditált nyilvántartást kell vezetni. A bizalmi vagyonkezelő lehet kft, zártkörű részvénytársaság, külföldi cég fióktelepe vagy ügyvédi iroda.

Ez mondjuk még nem olyan furcsa, hiszen az ominózus cím egy többszintes rózsadombi irodaházat takar, a Jellinek Dániel ingatlan nagyvállalkozó cége, az Indotek Group tulajdonában lévő Panorama Office-t, amelyben számtalan cég székel. Így meglehet, csak véletlen egybeesés, hogy egy másik bizalmi vagyonkezelő, a 2014-ben alapított FHT-First Hungarian Trust Zrt. főhadiszállása is itt volt tavaly november végéig, amely céget az Átlátszó 2018 októberi összesítése Mészáros Lőrinc közvetett érdekeltségébe sorolta. A cég egyébként 2019 november végén elköltözött, már egy budapesti, XI. kerületi cím alatt tevékenykedik, a nevét pedig Alfa-Trustra változtatta. Közvetlen tulajdonosának személye, a nanotechnológiával foglalkozó, székesfehérvári Wood and Mallard Zrt. azonban ugyanaz.

Ez a Fibona Trust Bizalmi Vagyonkezelő Kft., amelyet 2017 októberében jött létre, 3 milliós törzstőkével, s tavaly februárjától a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda az egyedüli tulajdonosa. Amely korántsem ismeretlen a hazai belpolitikai körökben. A harmadik Orbán-kormány idején, 2014-2018 között ugyanis az akkori Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (és a tárca alá rendelt vállalatok) egyik legfontosabb jogi beszállítója volt . Nem véletlenül: az ügyvédi iroda névadója Rátky Miklós az ELTE jogi karán és a Bibó István Szakkollégiumban Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter hallgatótársa volt. Emellett, amikor a Balatontourist Kft.-t megvásárolta Mészáros Lőrinc cégcsoportja, a fonyódi kempinget az FND Kemping Kft.-nek adta át, amelynek budapesti, II. kerületi székhelyén van bejegyezve a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda és a Fibona is.

Meglehet, e cash forgatására hozott létre most egy másik kft-t. Amelynek elnevezése arra utal, hogy bizalmi vagyonkezeléssel fog foglalkozni. Bár fő tevékenységeként nem a vagyonkezelést jelölte meg, hanem az üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadást, ez még nem zárja ki, hogy előbb-utóbb abba is belevág. Hiszen a Magyarországon bejegyzett bizalmi vagyonkezelők közül van olyan, aki például saját tulajdonú ingatlan adásvételét jelölte meg a fő profilnak.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a Bizalmi Befektető Kft.-t, amelyet május 8-án gründolt, 3 millió forintos törzstőkével, budapesti székhellyel a Magyar Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Az alapítóról annyit lehet tudni az Opten céginformációs adatbázisból, hogy 2001 februárjától működik, egy budapesti és egy egri illetőségű magánszemély a tulajdonosa, a 2018-as évét nulla árbevétel mellett közel 5,8 millió forintos veszteséggel zárta, ezért is érdekes, hogy a saját tőkéje csaknem 958 millióra rúgott. Aminek az a magyarázata, hogy mintegy 744 millió forintnyi készpénzen ül.

