Zuhan a forint - tényleg hajszálnyira a 350

Az általános bizonytalanság, és a kockázatkerülés miatt továbbra is nyomás alatt van a forint. Kedden új mélypontot ütött a kurzus, akkor euró-forint keresztárfolyam a 348-es szintet, ám később visszatért ez alá. Így tovább tolódott felfele a kereskedési sáv, amelyben várhatóan mozgott az árfolyam, ez most a 345-350-es sáv lehet. Igaz a szakértők immár úgy gondolják, hogy szerdán tesztelésre kerülhet a 350-es szint is.

A délelőtt során ezt vészesen megközelítette a keresztárfolyam, hiszen az új történelmi mélypont 349,67 lett. A mai lökésre persze van magyarázat. Egyes elemzők úgy látják, hogy az MNB újabb döntése, vagyis a hitelmoratórium kiterjesztése a lakossági ügyfelekre lehetett az a hír, amely a szerdai eladásokat generálta.

A magyar fizetőeszköz fájó gyengülése egyébként nem kirívó, hiszen az év eleje óta elszenvedett 5 százalékos gyengüléshez hasonlót produkált a lengyel zloty, míg a cseh korona ennél is többet, 7,5 százalékot esett már idén.