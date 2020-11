A cél a növekedés a világjárvány idején is - interjú Sven Meierrel, a Continental szegedi gyárának új ügyvezető igazgatójával

Sven Meier a Continental technológiai vállalat szegedi lokációjának új ügyvezető igazgatója 2020. június 1-től. Meier úr kiváló példaként említhető a Continental vállalat tehetséggondozási gyakorlatát tekintve, hiszen az elmúlt években figyelemre méltó utat tett meg a vállalat különböző feladatkörein keresztül, aminek köszönhetően nemzetközi karrierre tett szert. Fiatal tehetségként, mint gyakornok kezdett dolgozni a ContiTech-nél 2011-ben a németországi Hannoverben, majd három és fél év után a szerb gyár vezetője lett, mint vezérigazgató és üzletfejlesztésért felelős vezető. Miután közel négy évet töltött ebben a pozícióban, kamatoztatta tapasztalatait a finn hevedergyár vezetőjeként. Most, hogy a szegedi Continental üzem vezetőjeként Magyarországra érkezett, interjút kértünk a menedzsertől.

A Continental szegedi üzeme Európa legnagyobb heveder- és tömlő gyára, termékeiket a világ minden pontjára szállítják. A gyár magas színvonalú fejlesztési tevékenységet folytat az olajipar és a tengeri tömlők, valamint a textil hevederek speciális területén, ahol extrém körülményeknek is megfelelő termékeket készít és kezeli az ügyfelek egyedi kéréseit. A Continental 1991 óta van jelen Magyarországon, jelenleg hét üzemet, egy gumiabroncs kereskedelmi központot és egy MI-kompetencia központot irányít az országban. A csúcstechnológiás megoldásokat és kivételesen széles termékválasztékot kínáló cég összesen közel nyolcezer embernek ad munkát Magyarországon.

Sven Meier (Fotó: Continental) Sven Meier (Fotó: Continental)

Ön már 9 éve dolgozik a Continental vállalatnál, különböző pozíciókban és országokban. Melyek azok a vállalati értékek, amelyek motiválják a munkájában, és milyen kihívásokkal találkozik magában az iparban?

Bizalom! Ilyen széles nemzetközi háttérrel azt mondhatom, hogy minden kultúra különböző, az értékeket tekintve is. Személyes tapasztalataim szerint a bizalom az alap minden kultúrában, amelyre építve megoszthatjuk elképzeléseinket, csapatokat alakíthatunk, valamint megteremthetjük a nyitottság és a szinergia légkörét. A csapatok közötti bizalommal az üzleti környezet által megkövetelt összes többi fontos érték és tulajdonság szinte automatikusan létrejön. Olyan légkör, amely vezetői képességeket eredményez, a közös stratégián alapuló célok elérését, illetve végül sikeres csapatot jelent. Továbbá, ha a rossz időjárási viszonyokat vesszük példaként, akkor a vállalkozás igazodása a változó körülményekhez egyszerűsödhet, ha megfelelő megbízható bázissal rendelkezünk.

Mi az első benyomása Magyarországról? Milyen célokat tűzött ki a Continental szegedi gyárával kapcsolatban?

Nagyon szeretem Magyarországot. Az országnak barátságos és nyitott lakóit ismertem meg eddig, és általában véve egy jól szervezett helyről beszélhetünk. Sajnos a világjárvány miatt még nem fedeztünk fel túl sokat az országból, de a családomnak és nekem rengeteg izgalmas tervünk van az ország szépségeinek megismerésére. Mielőtt Szegedre jöttünk, hallottuk, hogy ez a napsütés városa - és valóban ez így is van, főleg manapság.

Ami a szegedi telephellyel kapcsolatos céljaimat illeti, a legfontosabb prioritásaim a magas színvonal megőrzése a minőség, a gyártás és az ügyfélszolgálat terén, valamint a lokáció versenyképessé tétele és további növekedésének biztosítása ebben a nehéz piaci helyzetben is. Magas fokú agilitásra és rugalmasságra van szükségünk, ez az egyetlen út a biztonságos jövő felé.

Az elmúlt években Ön volt a felelős a Continental Szállító Megoldások (Conveying Solutions) üzletágért. Milyen kihívások rejlenek a szegmensben, és mi a szegedi üzem szerepe az üzleti egységen belül?

Az üzleti egységnek jelenleg számos kihívással kell szembenéznie és megküzdenie, méghozzá egy igen versenyképes piacon. Rendkívül magas elvárások vannak, az ügyfelek igényei emelkednek, ugyanakkor nagyon ügyfél- és szolgáltatásorientáltnak kell lennünk.

Ezért Szegednek a gyártás oldaláról kell teljesítenie a feladatokat, hogy a speciális termékekkel és a korábbi portfólióval kiszolgáljuk ügyfeleinket, és hogy rendkívül szolgáltatásorientált vállalatként működhessünk.

Szeged egy fontos egység, a K + F kompetencia központ a múltjának is köszönhetően. Biztos vagyok abban, hogy meg tudjuk tartani ezt a pozíciót, és tovább fogjuk fejleszteni magunkat.

Milyen elvárásai, tervei vannak a szegedi üzemmel kapcsolatban?

Szeged jó hírnévnek örvend megbízható és jól szervezett gyártása, valamint kiváló és lean tevékenysége miatt, és mindenképpen célunk ennek a szinten tartása. Természetesen mindig vannak fejlesztendő területek, és mindig a legjobb megoldásokat keressük a mai kihívásokkal teli piaci környezetben.

Mint említettem, erősen szolgáltatásorientált vállalat vagyunk, ezért további kihívásokkal kell szembenéznünk a fenti szerep betöltésének megtervezésében, munkatársaink tudásának és tapasztalatainak hasznosításában, és ami a legfontosabb, mindezt a helyes taktikára fókuszálva.

Hogyan hatott a telephelyre a COVID-19 járvány, és milyen intézkedéseket kellett hozni?

Nagyon komolyan kell vennünk ezt a helyzetet, és természetesen fő célunk a munkavállalóink egészségének, ezután pedig a gyártásunk védelme. Az üzleti világban és az élet minden területén, a pandémiás helyzet minden tevékenységünkre hatással van. Arra kértük az irodai területeken dolgozó embereinket, hogy használják ki a távoli munkavégzés adta lehetőségeiket, sőt mi több, kötelezővé tettük, a fertőzés kockázatának a lehető legalacsonyabb szintre történő csökkentése érdekében. Az irodai területeken dolgozó emberek csak üzleti szempontból kritikus helyzetekben léphetnek be a munkahelyükre. A gyártásban a műszakváltásokat úgy szervezték meg, hogy a különböző műszakokban dolgozó emberek elkerüljék a találkozást. Bárki, aki belép az üzembe, hőmérséklet-ellenőrzésen esik át, a maszk viselése pedig kötelező. Reméljük, hogy mindezek az óvintézkedések hozzájárulnak munkavállalóink egészségének megőrzéséhez és üzletvitelünk folytonosságának biztosításához.

A magam részéről szeretnék köszönetet mondani munkatársainknak, mert elképesztő látni, mennyire fegyelmezettek, általában elég jól követik az intézkedéseket és nagyon stabilan együttműködnek ilyen körülmények között is.

Mit szeret csinálni szabadidejében? Van olyan hobbija, amely nem teljesen kapcsolódik a munkájához, és nyugodtabbá teszi?

Igen, természetesen rengeteg hobbim van, hogy feltöltődjek. Először is imádok minél több időt tölteni a családommal, ideértve a kutyánkat is. Szeretnénk együtt felfedezni a város nevezetességeit, megismerni új otthonunkat a következő években. Emellett sportolok, és - talán meg fog lepődni, ha meghallja – lelkes zeneszerző vagyok, otthon van egy saját kis stúdióm is. Végül, de nem utolsósorban nagyon szívesen olvasok izgalmas tudományos és technikai témákról.