Légrugók extrém hőmérséklethez - a Continental alaptartozékot szolgáltat a svéd haszongépjármű-flottának

A kamionsofőrök gyakran hatalmas távolságokat tesznek meg – nem is beszélve a járművekről, melyek teljes élettartamuk alatt különböző régiók és éghajlati övezetek széles skáláját tapasztalják meg. Annak biztosítása érdekében, hogy a vezetőfülke biztonságos és kényelmes legyen a skandináv vagy orosz tél hidegében, vagy éppen Spanyolország, Észak-Afrika, sőt akár Dél-Ázsia nyári melegében egyaránt, a Continental kifejlesztette a HiTemp megoldást, amely még extrém hőmérsékleten is megbízhatóan működik.

A légrugók megfelelnek a teherautó-alkatrészek által felállított egyre nagyobb igényeknek: a szigorúbb emissziós-előírások következtében sokkal nagyobb mértékben melegszik fel a motortér, amely rendkívül forró működési feltételeket eredményez. A hengeres légrugók előnye: könnyebb hőkezelést tesznek lehetővé, és a gyártó számára nagyobb rugalmasságot kínálnak a vezetőfülke felfüggesztésének kialakítása során. Nincs szükség hőpajzsra, hogy megvédje a légrugókat az intenzív hősugárzástól. Ennek köszönhetően a rugós megoldás jelentősen olcsóbb is, mint a korábbi lehetőségek, továbbá a kevesebb üresjárat, illetve az alacsonyabb javítási költség további előnyöket is jelent.

A hőmérsékletnek való ellenállás egyre fontosabbá válik a globalizált világban

„Az a tény, hogy ügyfelünk ezentúl a teljes teherautó-flottájába a mi hőmérsékletálló hengeres légrugó modellünket fogja szerelni alaptartozékként, nem csak alátámasztja azt a stratégiánkat, melynek célja a termék előtérbe helyezése volt a partnerek és vásárlók számára, hanem egyben egy fontos lépés afelé is, hogy a HiTemp hengeres légrugó iparági szabvánnyá váljon a haszongépjármű szektoron belül.” - mondja Holger Brüning, a Continental haszongépjármű eredeti berendezések területének légrugós rendszerekért felelős igazgatója.“ A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között is kiválóan működő hengeres légrugók nem csak a magas hőmérsékleten történő alkalmazás során biztosítanak jelentős javulást, hanem növelik a megengedett tartományt mínusz fokban is. Mindemellett a borítás pedig az extrém hosszan tartó igénybevételt is kiállja.”

A hengeres légrugó alapját képező innovatív gumikeverék mellett, amely a dinamikus rugalmasság és a hőállóság szempontjából nagy teljesítményű kötéssel rendelkező magas hőmérsékletű elasztomereken alapul, a hannover-vahrenwaldi üzemben történő továbbfejlesztett gyártási folyamat is fontos szerepet játszik a megemelkedett teljesítményben. „A jövőben egészen biztosan növekedni fog a kereslet HiTemp légrugóink iránt, és ez a kereslet egyre csak fokozódni fog. Ezért szisztematikus befektetésekkel fejlesztjük gyártási folyamatainkat és folyamatosan bővítjük termelési kapacitásunkat.” – mondja Brüning.