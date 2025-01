A magyar orvosok áldozatnak látják magukat

A kamara szerint az adminisztrációs terhek is hozzájárulnak a problémákhoz. Sokszor előírják, hogy papíron több beavatkozást kell rögzíteni, mint amennyi valójában megtörtént, hogy az intézmények több támogatást kapjanak. A betegek átirányítása is komoly kihívást jelent, mivel a fogadó intézmények gyakran telítettek vagy nem működnek megfelelően műszaki vagy személyzeti okokból.

Az orvosok arról számolnak be, hogy munkájukat sokszor veszteségtermelésként kezelik. Egyes esetekben előfordul, hogy naponta kapnak utasítást arra, hány beteget kell elbocsátaniuk, vagy mikortól korlátozzák az ellátásokat. Ez komoly morális dilemmát okoz, hiszen az orvosi hivatás célja a gyógyítás, de a gazdasági elvárások miatt a kisebb betegszám előnyösebb az intézményeknek.

Hogy milyen volt az egészségügy 2024-ben? Volt benne sok kritikus pont és egy kevés jó is. Dióhéjban az idei év legfontosabb történései.

Kapcsolódó cikk Egészségügy 2024: bedöglött klímák, kórházi adósságok, menekülő háziorvosok Hogy milyen volt az egészségügy 2024-ben? Volt benne sok kritikus pont és egy kevés jó is. Dióhéjban az idei év legfontosabb történései.

Példaként említették, hogy míg az állami egészségügyben egy magzati szívhangvizsgálatért 1929 forint jár az intézményeknek, addig a magánellátásban ennek 10-15-szörösét is elkérhetik. Egy EKG-vizsgálat finanszírozása 310 forint, míg egy foghúzásért 650-800 forintot térítenek, holott már csak az érzéstelenítő beszerzési ára is 900 forint körül van.

A betegek mellett saját magukat is a rendszer áldozatainak tekintik a magyarországi orvosok – derült ki a Magyar Orvosi Kamara (MOK) honlapján közzétett írásból, amelyet a Népszava idézett. A köztestület részletesen bemutatta, hogyan hat a szűkös finanszírozás a betegellátásra.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!