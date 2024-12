Egészségügy 2024: bedöglött klímák, kórházi adósságok, menekülő háziorvosok

Az alkotmányjogász pert indított a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán, hogy így érje el az életvégi döntésekhez való jogok kibővítését Magyarországon, és népszavazási kezdeményezést is indított. Sajnos kezdeményezései nem értek célt, de még megérhette a róla készült, Egy tökéletes nap című darab bemutatóját a 6szín-ben, amit azóta is játszanak. Ám a róla szóló, ugyanezzel a címmel októberben megjelent könyvének megjelenését már nem, szeptember 28-án halt meg a kitartóan harcoló alkotmányjogász. De ügye körül óriási társadalmi párbeszéd alakult ki, és végre porondra került az eutanázia lehetősége.

Októbertől Budapesten is elindult a sokat kritizált új ügyeleti rendszer, amiről az Országos Mentőszolgálat és a kormány azt mondja, remekül bevált és jól működik az egész országban, míg a Magyar Orvosi Kamara és egészségügyi szakértők az ellenkezőjéről számolnak be. Az mindenesetre tény, hogy az új ügyeleti rendszer közel kétéves fennállása óta minden eddiginél több, összesen 256 háziorvos hagyta ott praxisát.

Takács Péter egészségügyi államtitkár év elején nyolc meddőségi szakambulancia megnyitásával kecsegtetett, ám idén csak négy helyen sikerült ezt megvalósítani. A meddőségi rendszer államosításával a meddőségi centrumokban is várólisták jelentek meg, amelyek 2024-ben sem szűntek meg, és ingyenessége ellenére sokan a magas költségek ellenére továbbra is külföldre mennek lombikkezelésre.

Az egykori Kaáli Intézetek alapítója szerint a magán meddőségi intézetek államosítása nem hozott eredményeket, sőt, felelősei is vannak a negatív folyamatoknak.

Idén a menesztett kórházigazgatók töredékét pótolta csak a kormány. Júliusban ugyan 7 kórházigazgatót kinevezett Pintér Sándor belügyminiszter, de augusztusban és szeptemberben is további kórházigazgatói posztokra írt ki pályázatot.

Igaz, arra sem volt még példa, hogy egy évben kétszer konszolidálják a gigatartozást, mintegy 104,5 milliárd értékben, és az is jó hír, hogy az egészségügyi államtitkárságtól 2025-től havi 12,5 milliárd forintot kapnak jövőre a kórházak erre, de azzal mindenki tisztában van, hogy a valós forrásigény ennek a duplája.

De Magyar Péter talált penészes kórházi konyhát, nem működő lifteket, lerobbant mosdóhelyiségeket, vagy közel 40 fokos kórtermeket is az egészségügyi intézményekben.

Már januárban komoly gondok voltak többek között a budapesti Szent János Kórházban, ahol egyre több osztály nem tudott betegeket fogadni. A helyzet az év többi részében sem volt tökéletes, sőt, az ország több kórházáról is kiderült, hogy szülészetek, nőgyógyászatok, szemészetek, egyéb szakosztályok zártak be és irányítottak át betegeket a messzebb található intézményekbe. Máshol – például Szegeden több száz – műtét maradt el. Nyár közepén aztán a legnagyobb kánikulában Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az elromlott és a hiányzó klímák miatti áldatlan helyzetre hívta fel a figyelmet. (Decemberben pedig a fűtés hiányára).

Az újév első meglepetése az volt, hogy a szokásos hosszú várólistákban január elejétől még nehezebb lett a laikusoknak eligazodniuk. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) felületén ugyanis egy újabb fejlesztésnek köszönhetően a friss számokat igen nehéz összevetni a korábbiakkal, mert most már a várakozók tényleges száma helyett a NEAK a 60 napot meghaladóan várakozó betegek számát közli . Így optikai csalódásnak vannak kitéve a páciensek, mert olyan, mintha kevesebben lennének, pedig nem.

Hogy milyen volt az egészségügy 2024-ben? Volt benne sok kritikus pont és egy kevés jó is. Dióhéjban az idei év legfontosabb történései.

