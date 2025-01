Kiderült, hol épülhet Rákosrendezőn 500 méteres felhőkarcoló

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

„500 méter magas felhőkarcoló építése megengedett, a szerződésben a fővárosi építési szabályok felülírását a kormány vállalja” – bármit is mond erről most Lázár János – reagált rá Vitézy Dávid a közösségi oldalán.

A szerződés mellékletében egy térkép is van, amely bemutatja, a Rákosrendező mely részét kapják meg a befektetők, és mely részét tartja meg az állam/a MÁV. A dokumentumban arra is van térkép, hogy a terület mely részén milyen magas épületeket lehet építeni. A terület két szélső harmadán 250 méter a megengedett legnagyobb magasság, a közepén azonban 500 méter.

Nyilvános a magyar állam és a dubaji tulajdonban lévő Eagle Hills Zrt közötti, Rákosrendezőt érintő adásvételi szerződés, és annak mellékletei. A szerződés szerint az állam nettó 59.286 forint/négyzetméter áron adta el a terület nagy részét. A befektetőnek a vételár első 25 százalékát 10 napon belül kell kifizetnie. A második, 35 százalékos rész kifizetése akkor következik, ha minden jogi akadály elhárult a beruházás elől. Az utolsó, 40 százalékos részlet pedig akkor, ha befejeződnek az állam által vállalt infrastukturális beruházások – számolt be róla a Telex.

Nyilvánosságra került a terület eladásáról szóló szerződés. Van, ahol 250 méter a megengedett magasság, de van, ahol 500 méteres ingatlan is épülhet.

