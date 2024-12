Legalább 200 millió euróba kerülhet az új tulajdonosnak a Tőzsdepalota újjáélesztése

A Gránit Alapkezelő azt is kiemelte, hogy a funkciók megtalálása mellett a tervezést és a kivitelezést is felügyeli és elvégzi. Várható, hogy ehhez a vele eddig szorosan együttműködő építőipari cégeket veszi igénybe.

Ha részben vagy egészben szálloda lesz végül a Tőzsdepalotából, akkor ez már a harmadik hotel lehet a Szabadság téren, ami Tiborcz István érdekkörébe tartozik. Két éve a tér déli sarkánál lévő 50 szobás egységet vette át üzemeltetésbe egy spanyol vállalattól, míg az északi oldalon felújított Adria Palota is hozzá tartozik, ott is valószínű a szállodai funkció.

„Ezért szenved egyebek mellett az Andrássy út is és ezért van az, hogy csak a Váci utcában lehet havi 100 eurót elkérni négyzetméterenként bérleti díjként, már a betorkolló utcákban sem. Valahogy ki kellene találni egy speciális témakört vagy szolgáltatási csomagot, amiket ezek az üzletek vagy vendéglátó egységek önálló márkaként tudnak felmutatni. Rossz példa, mert bezárt, de olyasmire gondolok, mint az Andrássy úton volt az Il Baccio” – fejtegette a szakértő.

Az üzleti funkciók mibenléte azonban még nem dőlt el. Több verzió is szóba kerülhet, mint ahogyan már mérlegelte egy iroda-hotel-kiskereskedelem hármasát a DVM Group, még a kanadai vevő 2006-os megjelenése előtt, de végül elállt ettől. Erről Kovács Attila, a magyar cég néhai vezetője azt mondta, hogy egy ilyen történelmi monstrumban nagyon ki kellett volna centizni a funkciókat, például irodának végül nem tartották alkalmasnak, hiszen a terület több mint negyede közös terület, ami egy ilyen projekt halála amiatt, hogy így a nettó terület jelentős részét nem lehet bérbe adni. A kanadaiak tervében egyébként szó volt még kiskereskedelmi funkcióról és egy kisebb közcélú részről is, többen a Robert Capa múzeumot gondolták oda.

Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója szerint az évek óta üresen álló épület újjászületése és üzletileg fenntartható funkcióval való megtöltése a teljes belváros számára pozitív hatással bír majd, nemcsak építészeti, hanem gazdasági és turisztikai szempontból is.

Azért írtuk a visszaalakítás kifejezést, mert az adásvételről szóló közleményben a Gránit Alapkezelő külön kiemelte, hogy „a tranzakcióval a Gránit Alapkezelő célja, hogy a Tőzsdepalotát olyan új funkcióval töltse meg, amely helyreállítja az épület ikonikus pozícióját a budapesti ingatlanpiacon és megőrzi történelmi jellegzetességeit.” Ez azt jelenti, hogy nagyon alaposan tanulmányoznia kell az 1905-ben Alpár Ignác tervei alapján elkészült historizáló stílusú épület, amelynek teljes alapterülete mintegy 50 000 négyzetméter. Speciális adottság a nagy belmagasság, főleg a két auláé, de korlátozza a mozgásteret az egyedi ablakkiosztás is. A teljes korszerű gépészet elhelyezése megerősített és felújított tetőzetet igényel.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!