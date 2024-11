A CEU-törvény megtette kötelességét, most már mehet

A miniszterelnök-helyettes Semjén Zsolt még október végén nyújtott be egy salátatörvény-javaslatot „Az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról címmel”, amelynek 80. paragrafusa törli a CEU-törvényként ismert nemzeti felsőoktatási törvény 76. paragrafusának a) pontját — vette észre a 24.hu.

Ez a pont volta az, amely a Magyarországon diplomát adó külföldi egyetemek működését egy a kormánnyal aláírt szerződéshez kötötte.

A CEU nyitott kapuja már évekkel ezelőtt bezárt

Fotó: Wikipedia

2017-ben a sürgősséggel elfogadott törvény szerint a CEU-nak ezt a szerződést kellett volna megkötnie a magyar állammal, és bár sokáig tárgyaltak róla végül nem írták alá, mert az állam láthatóan nem akarta — teszi hozzá a lap.

A CEU még kampuszt is létesített a New York-i Bard College-on, a magyar kormánnyal pedig New York állam vezetése is tárgyalt, hogy az egyetem megfeleljen a törvényeknek, de hiába volt minden igyekezet. Az egyetem 2019-ben angol nyelvű oktatási tevékenységet indított Bécsben, ezzel a gyakorlatban elhagyva Magyarországot. Maradt ugyan CEU-s tevékenység Budapesten, de nem oktatás, csak a könyvtár, az OSA archívum és a Demokrácia Intézet.