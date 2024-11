A kormányplakátok kidekorálóját bűnösnek találták, de nem adja fel

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

Olyanra is volt példa az elmúlt években, hogy Heindl nem a kormány által közvetlenül finanszírozott kampány plakátjait festette át, hanem olyan szervezetét, amely állami támogatásból fedezte (legalább nagy részben) a “saját” plakátkampányát. Így ragasztott át például a békemeneteket szervező CÖF (Civil Összefogás Fórum) plakátjait, amiatt, mert állami cégek támogatásából került rájuk pénz és mert azok a plakátok is a Fidesz-KDNP politikai üzeneteit jelenítették meg.

A politikai aktivista tovább küzd az igazáért és továbbra is „korrigálja” a magyar közterekre kihelyezett kormányplakátokat, közben konferenciát szervez a témában.

Kapcsolódó cikk Nem mer a bíróság az EU-hoz fordulni? Tovább küzd a plakátrongáló aktivista A politikai aktivista tovább küzd az igazáért és továbbra is „korrigálja” a magyar közterekre kihelyezett kormányplakátokat, közben konferenciát szervez a témában.

A 64 éves jogász, Dr. Heindl Péter évek óta, nagyon következetesen mondja és hangoztatja ugyanis, hogy a magyar kormány plakátkampányai jogsértőek. Az aktivista emiatt kezdett bele immáron csaknem 15 éve a kormány által kihelyezett óriásplakátok átragasztásába – avagy “kijavításába”, melyről lapunkban többször is írtunk:

A Pécsi Ítélőtábla végzésével a rendes hazai jogorvoslati lehetőségek kimerültek, itthon már csak az Alkotmánybírósághoz fordulhat. És ezt meg is teszik a TASZ segítségével, a polgárjogi aktivista számára ugyanis a TASZ jogvédő szervezet biztosított jogi képviseletet az eljárásban. D. Heindl Péternek az AB-döntés után lesz lehetősége Strasbourgba, az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulni.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!