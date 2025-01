Hadházy Ákos lépett, erre mit fog mondani az Emberi Jogok Európai Bírósága?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Heindl posztjában azt írja, a beadvánnyal sem az NVB, sem a Kúria, sem az Alkotmánybíróság nem foglalkozott érdembe, ezért a strasbourgi bíróságnak benyújtott kérelemben még a hatékony jogorvoslathoz való jog megsértését is kifogásolták.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult Heindl Péter jogvédő Hadházy Ákos országgyűlési képviselővel és a Magyar Kétfarkú Kutya Párttal közösen – tette közzé a Facebookon Heindl. Emlékeztet, még 2023 végén ezdeményeztünk eljárást a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB) az akkori „szuverenitásvédelmi” nemzeti konzultáció miatt, az ugyanis – írja „a fél évvel későbbi európai uniós választás eredményét igyekezett befolyásolni a kormánypártok javára, a közvélemény jogellenes befolyásolásán keresztül”. A jogvédő szerint ezzel megsértették a szabad választáshoz való jogot, valamint az alapvető jogoknak a politikai és más véleményre való tekintet nélküli biztosításához való jogot is.

