Hadházy Ákos: „Mi a fenét keres egy háborús veszélyhelyzetben tengődő ország miniszterelnöke egy indiai ötcsillagos hotelben?”

Egy dél indiai újság a miniszterelnök és családja Kerala államba való érkezéséről tudósit, akit öt fős kíséret is elkísér.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor állítólag egzotikus úton jár — Hadházy Ákos szerint többen aggódnak a miniszterelnökért Egy dél indiai újság a miniszterelnök és családja Kerala államba való érkezéséről tudósit, akit öt fős kíséret is elkísér.

– teszi hozzá, ugyanis az indiai lap cikkéből az is kiderült, a kormányfő riksáját öt másikban követték a testőrei.

A helyi újság szerint Orbán Viktor miniszterelnök riksával járta be az indiai Kocsín városát, a riksa sofőrje pedig azt mondta a lapnak, az ötcsillagos Fragnant Nature Hotelben vette fel a miniszterelnököt – írja friss posztjában Hadházy Ákos. Az ellenzéki képviselő szerint itt éjszakánként körülbelül 100 ezer forinttól lehet szobát foglalni,

Éjszakánként 100 ezer forintnál kezdődik a szobaár abban a szállodában, ahol Orbán Viktor nyaralhat. Vitte magával a testőrségét is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!