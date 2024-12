Itt megint 70 év lehet a nyugdíjkorhatár

A javaslat lényege, hogy 30 helyett 35 éves kortól lehet majd bíró valaki, vagyis megemelik az alsó korhatárt a bírói kinevezéseknél. A felső korhatár viszont bizonyos esetekben 70 év is lehet – szúrta ki a 24.hu.

A parlament.hu oldalán megjelent a tervezet, amit a Törvényalkotási Bizottság nyújthat be csütörtöki ülésén a 14. alkotmánymódosításhoz.

