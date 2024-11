Itt van Magyar Péter válasza a hangfelvételekre?

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A Telex hozzáteszi, hogy az országjáráson a Tisza Párt EP-képviselői, a budapesti képviselők, a párt egyéb tagjai, művészek és a Tisza Szigetek is részt vesznek. A párt képviselőinek a nyilvánosság elé engedése abból a szempontból érdekes hír, hogy a csütörtökön megjelent, nem tudjuk mennyire manipulált hangfelvételeken Magyar „agyhalottaknak” nevezi saját EP-képviselőit, és arról beszél, hogy nem szabad őket a sajtó közelébe engedni, mert teljesen alkalmatlanok erre a feladatra.

Újra országjárásra indul a Tisza Párt elnöke, útba ejti a gyermekvédelmi intézményeket is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!