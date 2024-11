Kínos: Orbán Balázs doktorija egyre messzebbről bűzlik

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Rácz arra is utalt, hogy a Miniszterelnökség számítógépeinek külföldi utakra történő hurcolása szokatlan gyakorlat lenne, és az sem tűnik valószínűnek, hogy egy ilyen jelentős dokumentumot menet közben, szelfizgetve készítettek volna el.

Az időzítés alapján Rácz szerint erősen kétséges, hogy Orbán Balázs maga dolgozott volna a tézisfüzeten a megadott időpontok között. Bár elméletileg elképzelhető lenne, hogy az államtitkár az autóban, úton a Felvidékre, egy laptopon írta meg a dokumentumot, Rácz szerint valószínűbb, hogy az egy iroda nyugalmában, Árpási Botond Gergely számítógépén készült el. Az elemző hozzátette: ezt az is alátámasztja, hogy a tézisfüzet angol változata is ugyanebben az időintervallumban készült el, ami még inkább megkérdőjelezi, hogy mindezt Orbán Balázs, útközben, saját maga munkálkodott volna.

Rácz arra is rámutatott, hogy Budapest és Dunaszerdahely közötti út napközbeni forgalomban körülbelül két és fél órát vesz igénybe, így Orbánnak legkésőbb 15:00-kor el kellett indulnia, hogy időben érjen a könyvbemutatóra. Ehhez képest 15:09-kor már egy autóból posztolt, ami arra utal, hogy valószínűleg már korábban elindult. Szaporodnak a gyanús körülmények Fotó: MTI

Nem igazán felel meg a tudományos követelményeknek Orbán Balázs doktori eljárása, és már az is furcsa, hogy eljuthatott egyáltalán a védésig.

Kapcsolódó cikk Valami bűzlik Orbán Balázs doktorija körül: Rácz András járt utána a részleteknek Nem igazán felel meg a tudományos követelményeknek Orbán Balázs doktori eljárása, és már az is furcsa, hogy eljuthatott egyáltalán a védésig.

Polyák Gábor, az ELTE egyetemi tanára éles kritikát fogalmazott meg a döntéssel kapcsolatban, míg az egyetem azzal védekezett, hogy a tudományos műveket kizárólag azok minősége alapján értékelik. Ezzel párhuzamosan Rácz András Oroszország-szakértő alaposabban is megvizsgálta Orbán doktoriját, és három fő problémát tárt fel, erről korábbi cikkünkben részletesen írtunk:

Jókora visszhangot váltott ki, hogy Orbán Balázs, a Miniszterelnökség politikai igazgatója az ELTE jogi karán készül megvédeni doktori disszertációját. A folyamat különösen azért váltott ki érdeklődést, mert Orbán értekezésének témája – A szabad mandátum és a nemzeti szuverenitás alkotmányjogi összefüggései – a jelen politikai helyzetben áthallásos, valamint az egyetemi doktori tanács szokatlanul megosztott döntése (5 igen, 2 nem és 1 tartózkodás) is felkeltette a figyelmet.

Rácz András mutatta be az újabb érdekes körülményt.

