Kőkemény kritika Orbán Viktorról

„Az Orbán-kormány politikai történelme az új és új veszélyek megfogalmazásából áll össze. Vélt és valós veszedelmeket fogalmaz meg a társadalom felé, és úgy állítja be magát, mint aki ezektől a veszélyektől képes a társadalmat megvédeni.” Ebből a szempontból pedig nem lényeges, hogy a fő kihívó szintén jobboldali párt, fejtegette az adásban Róna Péter.

Magyarországon jelenleg kétpártrendszer látszik kialakulni, de ez egy jobboldali kétpártrendszer, hiszen a Tisza és a Fidesz is jobboldali, tehát a nemzetközi színtéren tapasztalható jobbratolódás nálunk már végbement: Róna ezzel kapcsolatban azt felelte, hogy kaotikus állapotot a Tisza megjelenése és kemény ellenzéki fellépése is előidézhet.

Arra a felvetésre, hogy ez jelentős kockázattal járhat, például az emberek utcára vonulnak, Róna Péter azt mondta: „Ez Orbán Viktor politikai döntése: ha úgy érzi, hogy az emberek ki fognak menni az utcára, akkor valószínűleg nem csinálja meg. Ha meg úgy érzi, hogy az emberek ebbe is belenyugodnak, akkor viszont megcsinálhatja.”

Miután Róna Péter közgazdász, az Oxfordi Egyetem professzora a Magyar Hangnak adott interjújában megemlítette, előfordulhat, hogy Orbán Viktor egy 2026-os választási vereség esetén nem adná át a hatalmat, a meglepő kijelentés az ATV-ben is szóba került. Egyenes beszéd című műsorban.

