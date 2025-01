Magyar Péter beszólt Orbán Viktonak, nem is késett a válasz

A Tisza Párt elnöke a videóban emlékeztetett, a kormány a piaci árnál jóval magasabb áron szerzett be kínai vakcinákat és lélegeztetőgépeket, ígéreteivel ellentétben a debreceni vakcinagyárat sem építette meg.

Szavai szerint olyan szavakat és kifejezéseket, mint például a „harcosok klubja”, nem használhat egy miniszterelnök egy olyan országban, ahol a vírus miatt majdnem ötvenezer ember halt meg és több tízezer, akár százezer emberben maradandó lelki nyomot hagyott a járvány, és több tízezren vesztették el munkahelyüket. Magyar Péter megjegyezte, sokan azért veszették életüket, szenvedtek egészségkárosodást, vagy gyógyultak lassabban, mert a járvány idején nem tudta őket megfelelően kezelni az egészségügyi ellátórendszer, amihez hozzájárultak a lezárások, a kórházak kiürítése, a kapacitáshiány, a szervezetlenség és sokszor a fejetlenség is, ami az egészségügyi kormányzatnak volt „köszönhető”.

Magyar Péter Kulja Andrással, az ellenzéki párt európai parlamenti (EP-) képviselőjével közös videójában arról beszélt, a kormányfő „több szempontból is kegyeletsértő és elfogadhatatlan” szavakat használt a magyarországi koronavírus-járvány kezeléséről szóló, a videómegosztó oldalán vasárnap este bemutatott videójában.

