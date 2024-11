Már meg is jött Magyar Péter válasza Orbán Viktor reggeli szavaira

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

A Medián szerint egy mostani választáson a biztos választók között a Tisza Párt nagyon megelőzné a Fideszt. Ez megváltoztathatja a választók várakozásait is.

- folytatja a politikus, akinek pártja a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint beérte, de talán meg is előzte népszerűségben a kormánypártokat.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor: Mi is mindig szentségelünk természetesen, mert ha az ember lát egy számlát, az első reflex az, hogy ez itt micsoda A kormányfő az állami médiában tett komoly ígéretet 2025-re.

